Elden Ring, desarrollado por FromSoftware, Inc. y BANDAI NAMCO Entertainment Inc. es un RPG de fantasía, acción y aventura ambientado en un mundo creado por Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin. El peligro y el descubrimiento están en cada giro del juego más grande de FromSoftware hasta la fecha.

Hidetaka Miyazaki, Presidente y Director de Juegos de FromSoftware Inc., conocido por dirigir juegos aclamados por la crítica en queridas franquicias, como Armored Core y Dark Souls.

George R.R. Martin es el autor número 1 de bestseller del New York Times de muchas novelas, incluyendo la aclamada serie A Song of Ice and Fire, Juego de Tronos, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast For Crows y A Dance with Dragons. Como escritor y productor, ha trabajado en La Dimensión Desconocida, La Bella y la Bestia, y en varios largometrajes y pilotos que nunca fueron realizados. Vive con la encantadora Parris en Santa Fe, Nuevo México.

Premisa

Elden Ring tiene lugar en las Tierras Intermedias, un continente ficticio gobernado por diferentes semidioses. Anteriormente estaba gobernado por la Reina Marika la Eterna, la cual actuaba como guardiana del Círculo de Elden, una poderosa fuerza que se manifiesta como el concepto físico del orden. Cuando Marika destruyó el Círculo de Elden y desapareció, sus hijos, todos semidioses, empezaron a guerrear para obtener fragmentos del Círculo en la Guerra de la Devastación. Cada semidios posee un fragmento del Círculo, llamado Gran Runa, la cual les proporciona fuerza. En el juego el personaje jugador es un Sinluz, un miembro de un grupo de exiliados de las Tierras Intermedias que fueron convocados de vuelta tras la Guerra de la Devastación. Como un Sinluz, el jugador debe atravesar las Tierras Intermedias para reparar el Círculo de Elden y convertirse en el Señor del Círculo.

Un nuevo mundo de fantasía

Descubre los misterios del poder del Anillo de Elden. Encuentra adversarios con trasfondos complejos, personajes con sus propias motivaciones únicas para ayudar u obstaculizar tu progreso y criaturas temibles.

Las Tierras Intermedias

Atraviesa el impresionante mundo a pie o a caballo, solo u online con otros jugadores, y déjate arrebatar por las llanuras cubiertas de hierba, los pantanos, las montañas, los castillos y otros sitios impresionantes a una escala jamás vista en un título de FromSoftware.

Una jugabilidad que define el género

Crea tu personaje y define tu estilo de juego experimentando con una amplia variedad de armas, habilidades mágicas y destrezas que encontrarás por todo el mundo. Tienes muchas opciones a tu disposición a la hora de decidir cómo abordar la exploración y el combate.