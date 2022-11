Aunque el boom de los standuperos Los Tres Tristes Tigres se dio por medio de los videos virales, ellos dicen que ya pasaron el momento de ser la “moda y novedad” y, por el contrario, ya tienen bien afianzado su concepto.

En charla con “El Gráfico” de El Universal, Pedro Palacios, Érick Ibarra y Jesús Gallardo recuerdan que hace 13 años iban a tirar la toalla, porque no afianzaban el concepto, pero las redes sociales fortalecieron su propuesta de comedia y el rol que podían jugar ante la sociedad. “El reto fue no hacer caso a la viralidad y no dejarle la importancia solo a las redes, lo mejor fue cuando el público vio el show en vivo”, mencionó Pedro.

De esta forma, en la actualidad ellos presentan su espectáculo “Risa de cuerpo presente”, donde a su estilo presentan su trabajo y hasta toman como inspiración lo religioso. “Según (que) no nos íbamos a meter con religión, pero este standup es respetuoso, sin rebasar la línea”, indicó Pedro, sobre el delicado tema.