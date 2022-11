Dos integrantes del grupo alemán de activismo ecológico Letzte Generation (Última generación) arrojaron puré de papá a un cuadro del pintor francés Claude Monet, exhibido en el Museo Barberini de Potsdam, Berlín.

En el acto de protesta, además de los activistas ya mencionados, participaron otras dos personas más. Después de ensuciar la pieza, se colocaron pegamento en las palmas de la mano para adherirse al suelo del área donde se exhibe el cuadro.

En el video que compartió el grupo se puede ver cómo, en cuchillas, con las manos en el suelo, los activistas dicen: “La gente está muriendo de hambre y de frío. Estamos viviendo una catástrofe ecológica y a todos ustedes les asusta que avienten sopa de tomate o puré de papa sobre una pintura. ¿Saben lo que a mí me aterra? Me aterra lo que la ciencia nos está diciendo: que en el año 2050 no vamos a tener recursos naturales para alimentar a nuestras familias. ¿En serio se necesita puré de papá en una pintura para lograr que la gente escuche esto? Este cuadro va a valer cualquier cosa cuando nuestro futuro sea pelear por la comida. ¿Cuándo empezarán a escuchar esto, por fin? ¿Cuándo nos van a escuchar y dejarán de hacer los negocios de siempre?”

La versión de que lo que se aventó es puré de papá fue difundida desde la cuenta de Twitter del grupo (@AufstandLastGen). El motivo de la protesta es pedirle a los políticos que tomen acciones inmediatas ante los peligros del cambio climático.

El cuadro afectado pertenece a la serie Los pajares, integra la muestra permanente del Barberini y era justo una de las piezas que estaban en la colección particular del millonario Hasso Plattner, fundador y benefactor del recinto ya citado.

Dicha protesta se enmarca en otra, que sucedió el 14 de octubre en una línea similar, cuando dos jóvenes, que pertenecen al grupo activista Just Stop Oil, lanzaron sopa de tomate al cuadro Los girasoles, de Vincent van Gogh, exhibido en la National Gallery de Londres.