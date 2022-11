Enrique Barruel tiene más de 80 años. Hace tres, estando prácticamente jubilado y desesperado por la inactividad luego de haber sido ejecutivo en una empresa de sistemas de computación, conoció a la cineasta a Marie Benito en un café.

Hoy debutó en la pantalla grande como protagonista de Días borrosos, película que compite en el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, en donde interpreta a un hombre que sostiene una relación de amistad y encuentro con una mujer de cuatro décadas de vida, interpretada por Sophie Alexander Katz.

Mientras él se encuentra en el ocaso de su vida, ella está buscando una última oportunidad para convertirse en madre, acudiendo a procedimientos médicos para lograrlo. “Nunca había aspirado a ser actor, nunca estuvo en mis planes”, recuerda. “Creo la receta fundamental en este negocio es no tomar en cuenta a la cámara, la llegué a tener muy cerca y yo me propuse no verla”, abunda.

Enrique entró al proyecto cuando Marie no podía quitárselo de la mente. Tampoco encontraba al actor que diera vida al personaje y, entonces, la realizadora decidió abrirse a la posibilidad de un actor natural. “Generalmente se ocupa a no actores con cierto parecido al personaje, aquí no es así. Enrique en la vida real no es viudo y tampoco pianista, se fue creando al personaje”, indica Marie. “Quería hablar de las soledades modernas en las ciudades grandes, ahí empezó esta historia, estos dos personajes que están viviendo un momento único en su vida, los dos están al final de algo”, recuerda.

Días borrosos, ópera prima de Benito, se filmó durante la pandemia, lo cual le da un cariz especial a la película pues además del uso de cubrebocas que se ve en la pantalla, se observan calles solitarias y distancia entre las personas. “La soledad, la vejez, el paso del tiempo ya estaba, ya con la pandemia aproveché el momento para adoptar el guión, la pandemia acentuó las soledades”, reafirma la directora.