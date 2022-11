Alexis Ayala se casa con actriz

Alexis Ayala, de 57 años, está muy enamorado y llegará al altar próximamente de la mano de su novia, la actriz Cinthia Aparicio, de 29, con quien se acaba de comprometer en París.

La pareja está feliz del paso que darán tras poco más de un año de relación, y en entrevista para Televisa contaron un poco de cómo fue la sorpresiva pedida de mano. Alexis no le dijo a nadie que planeaba darle a Cinthia el anillo durante el reciente viaje que hicieron a Europa, así que cuando llegó el momento él le pidió a ella que cerrara los ojos y la sorpresa llegó.

Cinthia no lo podía creer, no lo sospechaba.

“En shock, pero estamos muy contentos, ya empezando a planearla”, compartió. Alexis dijo que estaba muy nervioso cuando llegó el momento de ponerle en anillo, además de que no le dijo a nadie de lo que iba a hacer, cosa que sus hijas le reprocharon en un primer momento cuando se enteraron por las redes sociales. “Muy nervioso, se lo estaba poniendo en la mano derecha en lugar de la mano izquierda, sí quise que fuera algo muy nuestro, no le dije ni a mi mamá, a mis hijas ni a ningún amigo lo que iba a hacer, es algo que quise hacer muy pensado y con mucha verdad, muy íntimo, es una verdad enorme dar este paso con Cinthia, con el amor en mi vida”.

Una historia de amor

Alexis y Cinthia se conocieron cuando trabajaron juntos en la telenovela Si nos dejan, la actriz dijo a Ventaneando hace un año que la conquistó el que Alexis haya sido tan directo con ella. “Me conquistó que fue directo, que me encanta eso, me la cantó y estoy muy feliz que encontré a mi team, a mi compañero, nos reímos y la pasamos muy bien”, dijo.

Sobre la diferencia de 28 años de edades que hay entre ellos, Alexis dijo en su momento que no importaba, pues tenían la diferencia de edad necesaria para entenderse y llevarse bien. “Que si las diferencias de edades, tenemos la diferencia de edades necesaria para llevarnos y entendernos bien y eso es nuestro”, enfatizó.

Además, el actor, famoso por ser antagónico de diversos melodramas de Televisa, aseguró que no era un sugar daddy, pues su novia Cinthia es una mujer trabajadora, hasta presumió que lo había invitado a un crucero por Alaska. “Qué mujer, trabaja y qué compartida, pocas veces he tenido esos detalles en mi vida, si no es que nunca”.

El paso mes de agosto, la pareja cumplió su primer aniversario, y Alexis le dedicó un muy amoroso mensaje a Aparicio. “Me quiero no solo en tu piel o en tus pensamientos, me anhelo profundamente en tu corazón, en tus sueños y en tus ganas de sonreírle siempre a la vida. Y así quiero que juntos vayamos por el mundo llenándonos cada día el alma de locura y nuestras imperfecciones de primaveras, y ojalá que nunca nos falten las ganas de arder, así el invierno golpee en nuestra contra”. (Arturo Vela Galindo). “A poco más de un año juntos @cinthiaparicio te quiero decir gracias por ser el amor en mi vida y dejarme tener un sí maravilloso día a día. Nos tenemos hoy y mañana nos seguiré eligiendo para vivir bonito. Te amo”.