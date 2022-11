No importa que fueran de los primeros grupos en tocar en el Festival Zapal, los grupos Efelante, Cabrito Vudú y la cantante Bruses fueron de los artistas que más prendieron al público durante las primeras horas de este encuentro musical y cultural, que se realizó este fin de semana.

A pesar de los intensos rayos del sol, las bandas no se echaron para atrás ante el gran reto que tenían y después de que se abrieron las puertas de la Hacienda “El Mimbre”, los primeros en tocar fueron Tristes Jardines, Sam Vargas y Cosmic Brothers, salieron a darlo todo en el escenario.

Los más esperados fueron Efelante, grupo que además se enfrentó a un percance de último momento, pues su vocalista Diego Núñez sufrió un severo accidente que lo dejó con algunas lesiones en la cabeza, justo antes de su presentación. Como todo un profesional, Núñez hizo su trabajo: cantó con toda potencia y hasta se bajó de la tarima para saludar de mano a algunos de sus fans, y en ningún momento se quejó, ni dio explicaciones de las curaciones que tenía en la frente.

Al bajar del escenario, el cantante platicó brevemente para explicar que todo fue un descuido, pues golpeó su cabeza con una estructura que simplemente no vio. “Vamos a que me limpien (la frente), iba a subir al escenario y choqué con una rampa, me abrí, me descalabré antes de tocar y así dimos el show. Me vio el médico dos minutos antes de subirme y voy de regreso al médico”, platicó el cantante también conocido como “Ponyboy”.“

¿Efelante o Elefante? Algunos asistentes los confundieron

Aunque dieron un gran show, varios de los asistentes no quedaron conformes con la actuación de la banda, pues los confundieron con Elefante, grupo que hace algunos años fuera liderado por Reyli Barba. “Compré mi boleto de Zapal solo porque leí que vendría Elefante y me vengo dando cuenta que el grupo que viene es Efelante y no Elefante, odio la dislexia caray”, dijo una fan coahuilense.

Cabrito Vudú y Bruces

Otros artistas que tocaron al principio del festival Zapal fueron el grupo Cabrito Vudú y la intérprete Bruces, el primero hizo sonar su ska, junto con una pantalla en el que se combinaron diversas animaciones coloridas.

“Siempre disfrutamos bastante cada show, en las condiciones en las que sean, en los lugares que sean y puede haber 20 personas o puede haber 10 mil o 20 mil y nosotros nos entregamos al 100 por ciento”, dijo el cantante de Cabrito Vudú, Felipe Salazar al bajar del escenario.

Mientras que Bruces también dio un entrega total, mientras presentaba su álbum Monstruos, a pesar de que dijo en su show que se sentía enferma, así que pidió al público que cantara con ella, mientras que no dejaba de bailar, desplazarse por la tarima y lanzar patadas.