Carmen Salinas fue sin dudas una de las mejores actrices que tuvimos en nuestro país. La protagonista de La vecindad falleció el año pasado, pero hasta el día de hoy se siguen conociendo datos curiosos sobre su vida.

En las últimas horas se volvió viral uno de los momentos más mediáticos de la carrera de Carmen Salinas: su enfrentamiento con María Félix. Esta pelea se dio cuando ambas coincidieron en un viaje.

¿Qué ocurrió entre Carmen Salinas y María Félix?

En uno de sus videos de YouTube, Carmen Salinas contó que una vez realizó un viaje junto a María Félix. Esto ocurrió cuando Carmen recién empezaba su carrera actoral. Félix habría tratado a Carmen, en más de una ocasión, de una manera déspota y altiva.

Fanny Schatz, representante de María Félix, invitó a Carmen Salinas para que las acompañara a un centro nocturno en Rosarito Beach, en Baja California. El primer maltrato ocurrió en el aeropuerto.

“Antes de subirnos al avión un reportero nos dice: ‘Por favor señora María Félix me permite tomarle una foto’, iba un gran músico que dirigía mucho en el Festival de la OTI y acompañaba a María Félix porque cantaba canciones de Agustín Lara con su estilo muy propio, bonito, con una voz muy ronca, impresionante, muy bonito que decía las canciones de Lara. Entonces yo me atrevo a agarrarla de la cintura y me dice: ‘Quítame la mano no me vayas a ensuciar’”, aseguró Salinas.

Incluso Carmen dijo que se había comprado un abrigo de cashmere con cuello de piel de mink y maletas nuevas para la ocasión, ya que quería que María Félix la viera “bien arregladita”. Cuando llegaron a Rosarito, Carmen recibió la visita de su familia antes de que comenzara el espectáculo. Esta visita molestó a Félix y le pidió a todos que se fueran del camerino.

“Teníamos que hacer dos actuaciones por día, era viernes, sábado y domingo... Era un salón grande, ella se estaba vistiendo en un lado, tenía un biombo muy bonito ahí se estaba cambiando, yo estaba del otro lado, viene Fanny Schatz y me avisa: ‘Dice La Doña que saques a esta gente de aquí’, le dije: ‘No la puedo sacar, denme otro camerino y me voy, porque es mi hermana Elenita, mi cuñado Sergio y su familia, y como me dijeron que este era mi camerino yo no puedo sacarlos y correrlos”, dijo Carmen Salinas.

Pero el maltrato no terminó allí, ya que al día siguiente Félix corrió a Carmen Salinas de la mesa donde ella estaba desayunando. “Cuando entré al restaurante vi a La Doña sola, voy y me siento a lado de ella y me cuestiona: ‘¿Quién te dijo que te sentaras?’, le dije: ‘Es que como la vi sola le quería hacer compañía’, me respondió: ‘No, no, vete por allá a sentar porque estoy esperando a gente muy importante’, y me levanto de la mesa. Me corrió de la mesa”, recordó Salinas.