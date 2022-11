Pinocho, de Guillermo del Toro, llega a Morelia

“No es una película que trata de ser ligera o simpática”. Con esas palabras, por medio de un video oficial, Guillermo del Toro presentó Pinocho, su primera cinta animada como director, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

El tapatío envió un mensaje proyectado previo a la función de gala, en el que lamentaba no poder estar físicamente, por cuestiones de fuerza mayor. “Tiene humor, tiene tristeza, tiene momentos de lágrimas de acción, pero no está hecha condescendiendo de manera vertical hacia el público. Los actores no actúan en pantomima sino que realmente actúan, piensan, sienten, y hay un momento, si hicimos nuestro trabajo bien, en que van a pensar qué buenos actores, y son títeres animados por los verdaderos actores que son los animadores”, comentó.

“Esta película que van a ver nos tardamos 14 o 15 años en hacerla (desde su concepción), la mitad de mi carrera, porque se quiso hacer demostrando que la animación es arte, es cine, y no es un género hecho para niños”, señaló.

La tarea de dirección la compartió con Mark Gustafson con quien dio un acabado oscuro a la historia original de Carlo Collodi, ubicándolo en la época del dictador italiano Benito Mussolini, aliado alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El largometraje de poco más de hora y media de duración está hecho en stop motion, técnica que requiere el uso de títeres que se manipulan milimétricamente para, por medio de 24 fotografías por segundo, simular movimiento.

Del Toro, ganador del Óscar por La forma del agua y nominado a la estatuilla estadounidense por El laberinto del fauno, reiteró que la animación es un género que va a permitir hablar de cosas profundas y dolorosas. “La película se filmó a través de mil días y 65 unidades de trabajo y una gran parte importante de ella en el Taller de Chucho, en Guadalajara, Jalisco, por animadores tapatíos”, recordó. Se contó con animadores de Brasil, Europa del Este y EU. La mano nacional fue responsable de lo que Del Toro nombró en su momento como la noche de los conejos negros, pieza fundamental en la trama.

A la alfombra roja asistieron, entre otros, los animadores colaboradores en el filme Karla Castañeda, Rita Basulto y Sofía Carrillo; Luis Téllez, René Castillo y Sergio Valdivia.