Desde su separación de Shakira, Gerard Piqué ha quedado en boca de todos. Sin duda, desde el día del anuncio la ruptura se ha vuelto totalmente mediática y en el medio están los hijos que han tenido. Mientras la colombiana hace lo posible por irse de España, el futbolista hace lo que puede para que Milan y Sasha sigan viviendo cerca de él.

Shakira ya puso a sus abogados a trabajar en el tema, aunque la custodia de sus hijos no es lo único que deberán acordar. No olvidemos que estaban juntos desde hacía más de una década y que hay bienes que tienen en común. Si bien no pasaron por el altar, la convivencia durante tanto tiempo los habilita a una división que trate de beneficiar a las dos partes.

Sin embargo, Gerard Piqué recibió en los últimos días una noticia que podría complicar la repartición de las cosas que lograron obtener en conjunto. Es que acaban de encontrar huesos humanos en una propiedad que estaba a su nombre bajo una empresa que dirige el padre del futbolista del Barcelona.

Desde hacía siete años el ex de Shakira trabaja en poder concretar la construcción de un hotel de lujo en la localidad española de Málaga. Pero el hallazgo de huesos humanos durante las excavaciones obligó a que las obras tuviesen que ser paralizadas. El terreno había sido comprado a través Kerald Holding, la empresa del padre del futbolista, con el fin de concretar un alojamiento de tipo cinco estrellas.

Se trata de un hallazgo arqueológico según explicó Alberto Cumpián, una de las personas a cargo del proyecto de Gerard Piqué. “Cuando adquirieron el solar ya sabían que habría restos arqueológicos y contaban con ello. Hemos excavado unas 250 tumbas, de las cuales la inmensa mayoría están vacías”, informó el hombre en contacto con medios españoles.

Además, detalló que si bien se sigue trabajando en el hotel del ex de Shakira “hay una densidad de tumbas enorme, con lo cual tendremos que levantar las de esta primera fase, para acceder a la siguiente”. Sin duda, un nuevo dolor de cabeza para el deportista en el marco de la división de bienes que lleva adelante con la colombiana, ya que este párate le haría perder dinero.