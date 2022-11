Selena Gomez da positivo a covid

Aunque los contagios de covid-19 han disminuido considerablemente alrededor del mundo, la pandemia no ha terminado del todo y un descuido puede significar caer en la enfermedad. Tal es el caso de la actriz y cantante estadounidense Selena Gomez, quien a través de sus redes sociales reveló que ha dado positivo al virus.

Gomez publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que aparece recostada en un sillón, con varias cobijas encima y sus simpáticas mascotas alrededor de ellos. La fotografía, lejos de alarmar a sus fans, fue un llamado de la artista a seguir cuidándose y no bajar la guardia. “Terminé contagiándome de covid, pero estoy descansando y sintiéndome bien. Un amigable recordatorio de que el covid sigue ahí afuera. Actualízate en tus refuerzos. De hecho tenía programado el mío esta semana. Los amo a todos”, escribió.

Canceló

Asimismo, dio a conocer que la presentación que tenía programada en el programa de Jimmy Fallon tuvo que ser cancelada, pues lo más importante es recuperar su salud.

La intérprete de “Same Old Love” acudiría a dicho show para promocionar su más reciente documental Selena Gomez: My mind & Me, donde relata el difícil proceso que vivió para recuperar su salud mental; y es que en varias ocasiones la cantante estuvo internada en centros de rehabilitación para tratar la ansiedad y depresión que le fueron diagnosticadas hace algún tiempo.

De hecho, Selena es una de las figuras públicas que más han alzado la voz para promover la importancia de la salud mental, junto a otras figuras como: Billie Eilish, Demi Lovato y J Balvin.