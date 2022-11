Una investigación paranormal de Carlos Trejo, autor de Cañitas, en “El Detalle”, la hacienda potosina embrujada donde vivió Cantinflas, la popularidad del predio creció y cada vez más personas quisieron conocer el lugar que actualmente está abandonado.

El popular cazafantasmas compartió en 2021 un video en Youtube para mostrar los resultados de su visita a este sitio lleno de misterio e historias. Trejo se quedó a dormir en la hacienda la noche del 31 de diciembre del 2021, durante su breve estancia presenció diversos acontecimientos de carácter paranormal, los cuales pudo inmortalizar gracias a la ayuda de su equipo de trabajo.

Acudió al programa Hoy y aseguró que el fantasma captado por su equipo pudiera tratarse del mismo Mario Moreno “Cantinflas”. “Empecé a captar imágenes que fueron extraordinarias y eso hizo que me quedara a pasar el Año Nuevo ahí. En el momento en que estamos recorriendo ya toda la investigación, me empiezan a reportar que en la parte de afuera de la hacienda, que está totalmente abandonada, se ve una silueta cómo deambulaba”. No es la única historia popular de la hacienda potosina, se dice que en este lugar se ocultó Pedro Infante tras haber fingido su muerte.

¿Dónde está la hacienda embrujada potosina?

La propiedad fue por mucho tiempo un rancho de los más lujosos en el municipio de Ciudad Valles, pero en la actualidad está abandonada y ocasionalmente se organizan visitas guiadas para mostrarle a los turistas cómo vivió el comediante.

Con su primer gran sueldo, el comediante decidió comprar en 1943 un terreno de 100 hectáreas, las limpió y realizó un proyecto en el que se invirtieron alrededor de cinco millones de dólares. Fue así que construyó su primer rancho, lugar al cual bautizó como “El Detalle”, por su película Ahí está el detalle; cinta que lo consolidó como uno de los grandes actores de la Época de Oro.

Pero muchos se preguntan ¿por qué construyó la hacienda en SLP?, el motivo se encuentra en las siguientes hipótesis. El papá de Cantinflas nació en la entidad potosina y se dice le inculcó las tradiciones de la región y amor a su tierra. Además, Moreno pasó parte de su juventud en la Huasteca luego de que una compañía lo abandonó a su suerte.

Se menciona que el actor trabajó en varios municipios para ahorrar dinero y regresar a la Ciudad de México a seguir su carrera en el entretenimiento. Una historia más sobre la decisión de adquirir terrenos en la región fue que su amigo Jorge Negrete le habló del proyecto e incluso su hacienda estaba muy cerca de donde se construyó “El Detalle”. Lo cierto es que Cantinflas adquirió por 30 mil pesos los predios localizados a 25 kilómetros de Ciudad Valles, entre los ríos Tampaón y Valles.

Los historiadores del actor relatan que invirtió 5 millones de dólares para construir una gran residencia de 12 recámaras, con un lujoso bar con pinturas de toreros realizadas por el valenciano Ruano Llopis, donde se instalaba una pantalla gigante para proyectar sus películas.