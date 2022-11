Danna Paola sin duda está viviendo un momento lleno de éxito y desde hace más de un año mantiene una relación con el cantante Alex Hoyer, cuyo amor gritan a los cuatro vientos, por lo que podrían llegar al altar.

En entrevista, Alex Hoyer fue cuestionado sobre Danna Paola y algo que tomó por sorpresa a muchos es que se sinceró y dijo que él y su novia tienen planes de boda.

El cantante confesó que le encantaría llegar al altar con Danna y que han hablado sobre este tema, pero aún no saben cuándo podría suceder. “Espero que pronto. Lo hemos pensado, sí lo he pensado y no sabemos cuándo y hoy estamos enfocadísimos en nuestras carreras y quiero verla crecer, es lo que más quiero y verla lograr todos sus sueños. Yo también tengo muchos sueños que quiero lograr”.

Por otra parte, Alex habló sobre los problemas de salud mental por los que atraviesa su novia y los cuales le han provocado algunas crisis a la famosa. El cantante señaló que esto se debe a que ella está trabajando en su próxima gira. “Yo que lo estoy viendo desde afuera, el crear un tour y armar una gira mundial porque eso es lo que está haciendo y del nivel que lo está haciendo Danna, de una calidad extraordinaria y puede llegar a ser estresante”, comentó.

Finalmente, Alex Hoyer no quiso hablar sobre los rumores de que Danna Paola tiene un desorden alimenticio.