Restauradores del Cencropam ya trabajan en el retiro de pintas realizadas al mural Sol de Fuego, del artista Jorge Best, que forma parte del conjunto escultórico del abandonado Centro SCOP, ubicado en Eje Central y Xola.

Renato Robert Paperetti, restaurador del Taller de pinturas murales del Cencropam, explica que desde la semana pasada han realizado pruebas para saber qué químicos funcionarán mejor para retirar el graffiti.

La limpieza del mural no es sencilla, pues la obra está compuesta por distintos tipos de piedras, unas más porosas y otras más compactas. Además de la textura de la piedra, las uniones y grietas que hay entre éstas implican un reto más para los especialistas, pues es ahí donde se absorbe más la pintura de los graffitis. “Ahorita ya estamos afinando más el método. Llevamos una semana haciendo este trabajo”, explica Robert Paperetti.

El experto detalla que para estas pruebas se usaron solventes aromáticos, secuestrantes, veladuras de papel y geles. Hasta hace poco se observaba que un graffiti de letras negras y la mitad de otro realizado con pintura verde fosforescente y morada ya habían sido borrados de la superficie. Aunque aún se podía apreciar “un halo” de la pintura. Sin embargo no es de preocuparse, pues es parte del proceso. “Quedan algunos fantasmas de color que se van retirando una vez que se quite lo más visible. Como son piedras con accidentes, a la primera no se libera completamente (de la pintura), hay que repetir los procesos”.

Aún falta retirar dos graffitis de gran tamaño y otras cinco frases pequeñas hechas con pintura blanca sobre la piedra volcánica que se encuentra al centro del mural. Sobre cuándo concluirá la limpieza, el especialista prefiere no aventurarse a dar una fecha fija, pues señala que en la restauración suelen surgir imprevistos, por lo que “a ojo de buen cubero”, espera se concluyan los trabajos en dos meses.

Robert Paperetti cuenta que el tiempo depende también de la carga de la agenda de trabajo y las urgencias que surjan en el día. “Se tienen que atender otras emergencias, es como si fuéramos el cuerpo de bomberos, andamos apagando un fuego y luego surge otro”, comenta. El restaurador reconoce que el mural tiene otros daños, pues la humedad ya “debilitó su estructura mecánica”, sin embargo, dice que la restauración profunda sería otro proyecto, pero el objetivo actual es la limpieza.

Actualmente, miembros de la policía de Protección Federal vigilan los murales las 24 horas. Tras los daños en el inmueble por el terremoto de 2017, especialistas y ciudadanos han pedido la declaratoria patrimonial de los murales del Centro SCOP.