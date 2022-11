Cuando se pensaba que las cosas no podían estar más tensas entre Enrique Guzmán y su nieta, Frida Sofía, luego de que ésta acusara legalmente al cantante de presuntos tocamientos indebidos cuando era una niña, la situación dio un nuevo giro.

Hace unos días, Enrique aseguró a un medio nacional que no quería volver a ver a la joven ni siquiera en su lecho de muerte y ahora es Frida quien decidió no quedarse callada y responder a estas declaraciones.

Mediante un mensaje de voz que mandó al periodista Gustavo Adolfo Infante arremetió contra su abuelo. “Me da asquito cuando dice ‘pues es que es familia’. No, señor, o lo que seas, pedófilo asqueroso; no soy tu familia. Por qué no se pone hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero. Por qué no habla de todas esas cosas. Que deje de hablar de mí y que se enfoque en otra cosa”, declaró.