Anne Hathaway considera que las circunstancias de las mujeres han mejorado gracias a los enormes esfuerzos que hizo la generación de su madre para que sus hijas tuvieran más libertad y pudieran ser lo que quisieran en su vida.

Sin embargo, la actriz que está por cumplir 40 años (el 12 de noviembre) reflexiona sobre lo que aún falta por hacer. “Estamos todavía lejos de llegar a un momento en el que las mujeres podamos tener todo el apoyo que realmente necesitamos para lograr todo lo que se nos exige”, afirma.

Esa falta de apoyo, explica, la vive con su personaje en la cinta El tiempo del Armagedón (Armageddon time) ambientada en los años 80 y donde da vida a una madre de familia llamada Esther, una mujer joven y con los impulsos de ingresar en el mundo laboral que se ven eclipsados por las circunstancias y parámetros de la época.

Hathaway asegura que no le sorprende que la gente se rompa cuando mira la tensión bajo la que estaba Esther y la expectativa que teníamos hace décadas sobre lo que se suponía que debían hacer las mujeres, pero sin ofrecerles ayuda, algo que desafortunadamente se repite en la actualidad.

“Lo que espero que podamos hacer nosotros es reconocer ese dolor, las condiciones que lo generan y tratar de cambiar las cosas. Sé que suena muy idealista y no va a suceder hoy, pero es importante ser realmente pragmáticos y no solo mencionar las cosas sino pensar en cómo vamos a cambiarlas”, apunta. “Este es un momento en el que parece que estamos sobre placas tectónicas, es un tiempo de cambio y todavía nos estamos transformando, todavía no hemos conseguido que funcione a la perfección”.

Para la ganadora del Óscar es importante cómo la libertad de las mujeres en América y los derechos humanos están ahora mismo bajo fuego y un ejemplo es lo que ocurrió a mediados de año con la abolición de la ley Roe V. Wade (derecho al aborto). Hathaway explica que trata de hacer lo propio aunque es complejo: “Desearía que criar seres humanos nobles fuera tan simple como decirles a nuestros hijos que el mundo no es justo y que deben ser buenas personas pero eso no es suficiente, hay que darles ejemplo de ello. Eso es lo que estoy haciendo en este momento: observar mi comportamiento y ver si realmente soy el tipo de persona que animo a ser a mis hijos”.

Dirigido por James Gray, El tiempo del Armagedón es un viaje hacia la infancia del director neoyorquino y cuyo reflejo está en el personaje de un niño de 11 años.