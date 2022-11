A Fernando Colunga no le gustan las redes sociales. Desde sus inicios como galán de telenovelas siempre ha procurado mantener su vida privada al margen de las cámaras. Sin embargo, su decisión no tiene nada que ver con esto. Colunga está promocionando la serie El secreto de la familia Greco, en una de las entrevistas que dio sobre el lanzamiento terminó revelando por qué ha decidido no tener redes sociales.

“Me gusta atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede, y yo creo que yo hago tantas cosas, que en una red social no podría atenderlos como se debe, con el respeto y con el cariño, entonces prefiero estar a un lado, no ignorando, pero prefiero usar ese tiempo preparando un proyecto”, declaró.