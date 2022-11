Desde los tres años, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, conoció una cultura que le cambió la vida, el hip-hop. Fue este género el que lo llevó a llenar arenas y ahora, uno de sus temas titulado “Soy”, forma parte del soundtrack del próximo filme de Marvel Studios Black Panther: Wakanda forever.

“Estoy contento de representar a toda mi raza, agradecido con Camilo Lara, quien fue el que me invitó, y con muchas ganas de seguir en estos proyectos. Creo que no es la única vez que me verán en esto del cine, también me gusta hacerla de actor”, dice el rapero entrevista.

Desde pequeño, Santa Fe Klan bailaba break dance y acudía a unas canchas donde se reunía con otras personas de su barrio, quienes le enseñaron la forma de realizar freestyle y escribir barras (dos líneas que riman). Su nombre lo adoptó del grupo o “clika” con que se reunía en su barrio del mismo nombre, ubicado en medio de las montañas guanajuatenses. “El rap para mí es toda mi vida, es lo que me puso aquí donde estamos, lo que me enseñó a escribir. Al principio yo lo veía ‘para estar de malandro’ pero con el tiempo me di cuenta de que era mucho más que eso”, cuenta el músico que actualmente lleva más de nueve años escribiendo. “Empecé a grabar diario y cada vez me fui haciendo mejor, la música para mí es mi vida”.

Dentro de ese subgrupo urbano hubo quienes le enseñaron a escribir, y en ello el joven de 22 años vio la oportunidad de desahogarse, relajarse y hacer música de la manera más genuina. “Jamás pensé que llenaría arenas, pero ahora sí pienso en algún día llenar el estadio Azteca, de todo el mundo, de España, de Francia, ahí es cuando sí voy a pensar que la estamos rompiendo”, asegura el rapero.

Ahora, Klan apoya a quienes como él persiguen ese mismo sueño, para evitarles tropiezos. “Sé lo que sienten y por eso les digo que todo se puede y cuando ellos me ven haciendo esto se sienten seguros conmigo”, menciona el también compositor.

El rapero dará un show en la Arena Ciudad de México el próximo 12 de noviembre.