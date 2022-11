Jamás se imaginó estar metida en una polémica con una famosa actriz por defender su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto. Tania Ruiz Eichelmann, pareja actual de EPN, enfrentó una polémica hace unas semanas con Cynthia Klitbo.

La empresaria y modelo potosina reaccionó a una entrevista que la actriz ofreció a medios a inicios de este año. En febrero la villana de telenovelas habló que vio llorar a su amiga Angélica Rivera cuando le confesó que su esposo, el exmandatario, la engañó.

Klitbo no mencionó el nombre de la tercera en discordia, solo dijo que era una “güerita de buena familia”, pero echó mucha leña a la hoguera de especulaciones al asegurar que la primera dama le contó que su marido la engañó con la sobrina de su mejor amiga.

Además, dejó entrever que Ruiz se relacionó con Peña Nieto por interés. “Ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos, porque sí se te da, entonces aprovecha en lo que se te caen las cosas, porque luego ya no vas a lucrar”, declaró.

Tania usó sus redes sociales para hablar de las declaraciones de la celebridad y tratar de poner fin a la polémica. La actual pareja del político mexiquense escribió lo siguiente en Instagram: “El título más valioso que puedes conseguir en esta vida es el de ser buena persona. No lo conceden en ninguna universidad, solo lo otorgan los valores”.

Asimismo, terminó con las especulaciones que por años rodearon a la mediática pareja y confesó que sí se enamoraron. Por su parte, la famosa actriz cortó de tajo la polémica y solo señaló que por respeto a Rivera ya no hablaría de su relación sentimental, y se disculpó con ella por ventilar sus asuntos privados.

“Pido una disculpa pública porque no tenía por qué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más. No voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad”, expresó, y se dijo apenada con su colega, pero justificó su declaración, pues quiere mucho a Rivera y le dolió verla sufrir por el desamor.

Confirmaron su relación en 2019

Ruiz Eichelmann conoció a Peña Nieto en el 2017, en la boda de la ex-Miss Universo Ximena Navarrete y el empresario potosino Juan Carlos Valladares. Aunque el exesposo de Tania Ruiz refirió que coincidieron un año antes en otra boda, pero en ese momento tanto él como la potosina tenían pareja.

Sin embargo, se dice que una de sus primeras citas fue en la boda de Mar Collado, en donde compartieron mesa con el cantante Julio Iglesias, entre otros invitados. Los medios comenzaron a especular sobre su noviazgo cuando fueron captados en Madrid.