Mario Strikers Battle League Football

Mientras otros juegos deportivos de Nintendo han respetado las reglas del deporte original, aunque luego metieran flores de fuego de por medio, Next Level Games ha preferido crear su propio deporte.

El Strikers es básicamente futbol 5 contra 5, pero no hay reglas: no hay faltas, no hay fueras de juego, no hay árbitro, puedes lanzar bombas o caparazones, el campo está vallado y el juego solo se interrumpe en las animaciones de los “hipertrallazos”, que cuentan por dos goles.

Mario Strikers ocupaba un lugar especial en los corazones de los “nintenderos” más nostálgicos de la época Game Cube y Wii, por lo diferente que era tanto a nivel jugable como estilístico. Los partidos de Strikers son rápidos e intensos y requieren reflejos de felino, nervios de acero y un periodo considerable de aprendizaje y práctica para que de verdad sea satisfactorio.

En resumidas cuentas, no es tan accesible como puede ser un Mario Kart o el reciente Nintendo Switch Sports, que cualquiera que lo coja por primera vez puede disfrutarlo a tope desde el minuto uno. Eso no quita que no pueda divertir siempre, la diferencia radica en que Mario Strikers permite profundizar mucho más, y si se lo montan bien podría ser un gran juego de la escena competitiva.

De forma acorde, estéticamente también es más agresivo que los juegos habituales de Mario. Los personajes y sus animaciones y accesorios, el ambiente de la hinchada, los escenarios, el arte de portada o la música rockera no son tan “happyflower” como la mayoría de los juegos habituales de Nintendo.

Es incluso inusualmente violento (dentro de lo que es un PEGI 7) en las agresivas entradas que se hacen entre ellos y que suelen acabar con los personajes electrocutados en las vallas del campo. Lo “disruptiva” que era esta visión del mundo de Mario que se inventó Next Level Games hace 17 años hizo muchos dieran por perdidas las esperanzas de ver un nuevo Mario Strikers en la Nintendo actual, que algunos fans critican de inmovilista y excesivamente conservadora con el canon visual de Mario.

Afortunadamente, Mario Strikers Battle League Football llega a Nintendo Switch y mantiene (mayormente) intacto su carácter, a pesar de algunos recortes que, siendo realistas, solo lamentarán los más puristas. Tiene algunos cambios que no nos han convencido, pero Mario Strikers Battle League Football es una bestia parda que se sitúa entre los mejores spin-offs de Mario, y rivaliza con Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros. Ultimate como mejor juego multijugador local y online de Switch.

Strikers, deporte para jugar en grupo

Mario Strikers Battle League Football está totalmente enfocado para enchufarlo y ponerse en modo multijugador local, online o ambos a la vez. El contenido para un solo jugador se ha reducido a la mínima expresión.

Lo único que hay es una serie de copas fuera de contexto, sin interés alguno en maquillarlas para hacerlas parecer un modo historia, un modo carrera o algo más (aunque viendo los pobres modos historia de Mario Tennis y Golf casi agradecemos la sinceridad de prescindir de ello...). Tampoco hay un modo desafíos con escenarios especiales como en Wii.

Las copas, eso sí, tienen una dificultad creciente, y algunas recompensas nos invitan a pensar que el armario de accesorios con los que podemos vestir a nuestros personajes para reforzar su tiro, pase, velocidad o técnica, va a crecer.

Puedes pasártelo bien nada más agarrar el control, porque el juego está pensado para que sea muy ágil: en dos pases te paras frente a la portería y marcar es sencillo a poco que cargues bien los tiros (fíjate en el círculo a los pies del jugador), aproveches los rebotes o hagas asistencias para despistar al portero.

Si planeas jugarlo durante mucho tiempo, y sobre todo competir en su liga online, es imprescindible pasarse por el tutorial para conocer todas sus jugadas: la forma correcta de cargar los tiros, como encadenar pases para potenciar los tiros, como hacer pases al hueco, entradas en equipo… Pero quizás lo que lo hace tan satisfactorio, más parecido a un juego de acción o de lucha que uno de futbol, sean los regates: tocando el stick cuando te vayan a placar hace un regate que parece más una esquiva de un juego de acción porque te da un pequeño acelerón si lo haces en el momento justo.