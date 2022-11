Los dioses de la mitología griega y nórdica tuvieron una cita en el Auditorio Nacional, a través de las canciones de Pascu y Rodri, los influencers españoles que encabezan el espectáculo musical titulado Destripando la historia. Miles de fanáticos llegaron a este recinto capitalino para disfrutar de 21 melodías, compuestas por los españoles, inspiradas en distintos dioses como Zeus, Hades, Thor, entre otros.

La audiencia de Pascu y Rodri desconoce edades, pues se presentaron tanto niños (acompañados por adultos) como jóvenes, en su mayoría, vestidos de acuerdo con su personaje favorito. Desde horas antes de que comenzara el show, comenzaron a llegar los seguidores del canal Destripando la Historia, algunos robaron las miradas con sus atuendos de Afrodita o Loki, como se titulan algunos de los temas que fueron interpretados.

En el momento en que se apagaron las luces del coloso, la euforia de las y los presentes se hizo evidente debido a los gritos que produjo la presencia de los músicos, los cuales dominaban instrumentaciones distintas como el violín, viola, violonchelo, trompetas, trombón, batería, guitarra y bajo.

Pero la euforia de los fans aumentó cuando Pascual Santamera y Rodrigo Septién arrancaron el concierto con temas como “Sun wukong”, “Hermes” y “Hestia”, que muchos corearon.

Si bien, el grupo tiene canciones totalmente originales, hay algunas que sí utilizan una base musical para hacer una melodía nueva como “Hestia”, que recuerda a “Girls just want to have fun” de Cyndi Lauper, así como “Freya”, que rescata el ritmo de “Livin on a prayer” de Bon Jovi.

“Hades” recuerda a “Believer” de Imagine Dragons; “Hera”, a “Gimme gimme” de Abba“; su tema más reciente, “Baldur”, el ritmo se basa en baladas de Coldplay; “Gilgamesh”, en “YMCA” de Village People, y “Hermes”, en videojuegos.

A lo largo del show, la mayoría jóvenes no paraba de alzar las manos, prender las luces de sus celulares o gritar alguna muestra de admiración a los europeos que estudiaron música y que se hicieron famosos por subir música a Youtube.