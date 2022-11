Considerado uno de los artífices de la transformación urbana de espacios en la Ciudad de México e impulsor de la recuperación del Corredor Peatonal de la calle de Madero, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, la Alameda Central y el entorno de la Basílica de Guadalupe, y por sus estudios y aportaciones a la arquitectura y urbanismo, el arquitecto Felipe Leal recibirá el Homenaje ArpaFIL 2022, que otorga el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (Cuaad).

“Me siento muy feliz de recibir este homenaje que me lo dan porque he abonado en varios campos: el académico, sigo dando clases; el diseñador, he diseñado estudios y casas para creadores; el de divulgador, he intentado difundir el conocimiento arquitectónico; y el proyectista, he realizado proyectos de escala urbana para la sociedad, la recuperación de espacios públicos emblemáticos tanto en la Ciudad de México, Acapulco, Oaxaca, Córdoba, y Ensenada”, asegura el arquitecto en entrevista.

Felipe Leal, quien es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, asegura que durante 27 años se ha entregado este premio a personalidades que él respeta y admira, como Ricardo Legorreta, Fernando González Gortázar, Gabriel Chávez de la Mora, Teodora González de León y Rogelio Salmona. Ahora se suma a esta lista de arquitectos que tienen la concepción de vincular la arquitectura con la sociedad.

Leal recibirá el reconocimiento en una ceremonia el 2 de diciembre, a las 18:00 horas, en el auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Dictará además una conferencia magistral junto con invitados de varios países, el miércoles 30 de noviembre, a las 12:00 horas, en el auditorio Ignacio Díaz Morales.

Leal ha recibido 16 distinciones, como el Premio de la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2012, del Ministerio de Fomento del Gobierno de España y Colegios de Arquitectos de España, por la Plaza de la República y Monumento a la Revolución, y el Corredor peatonal Francisco I. Madero.