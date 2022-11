Selena Gómez disfruta del documental My mind & me, dirigido por Alek Keshishian. El audiovisual ya está disponible en Apple TV+ y fue realizado con las productoras Lighthouse Management y Media e Interscope Films. “Espero que contar mi historia pueda ayudar a otros a contar las suyas”, fue el epígrafe con el que la cantante acompañó un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Justo cuando estaba en la cima del estrellato, un giro inesperado la arrastró a la oscuridad”, reza parte de la sinopsis de este documental que es “tan crudo como íntimo”. Según la información que se detalla, sobre un “difícil viaje de seis años” que la llevó nuevamente a una “nueva luz”.

Ansiedad, depresión y lupus, son algunas de las cosas que ha tenido que transitar la artista que comenzó a brillar de pequeña con Disney. Y así como son millones de fans los que la han acompañado en el proceso, con cariños virtuales a través de las redes sociales, también son algunos profesionales del mundo del espectáculo los que se han emocionado con la historia de vida de la compositora de 30 años.

En la premier de My mind & me, en el Festival American Film Institute, (AFI), un reportero de Variety protagonizó junto a la artista un momento conmovedor. El reportero le hizo unas preguntas de rutina a la intérprete y en un momento se dirigió a ella en modo de confesión personal con la voz entrecortada y conmovido: “Vi el documental y me puso muy sentimental, lloré”. Pero además, el periodista abrió su corazón y le dijo: “Te conozco desde hace mucho tiempo y verte atravesar por tanto dolor, lastima”.

La respuesta de la famosa estuvo a la altura de los sentimientos y el clima de la entrevista: “Creo que ver esa versión mía y mirar atrás, rompió mi corazón”. Selena también se sinceró con las emociones a flor de piel: “Desearía poder abrazar a mí yo del pasado. Sentí que era importante compartir esto para que las personas empiecen a hablar sobre este tema y espero que la gente que se sienta sola y pase por estos problemas, les ayude a abrirse”.