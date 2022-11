Marlene Favela es sin dudas una de las actrices más queridas y talentosas de Latinoamérica. Telenovelas como Gata Salvaje; El Zorro: la espada y la rosa y Los herederos del Monte contaron con ella entre sus protagonistas.

Sin embargo, desde hace muchos años que la carrera de Marlene Favela pasó a un segundo plano, y esto se dio cuando la actriz recibió a su hija Bella Seely Favela, quien nació como fruto de la relación que la actriz mantuvo con George Seely.

Desde que Favela se separó de George Seely, la actriz se ha mantenido en la soltería. “He estado dedicado a mi hija el cien por ciento”, aseguró la actriz cuando se le consultó por qué no volvió a formar una pareja.

“Eso (la parte romántica) la he descuidado. Ni me pesa la verdad. Pero sí, es una parte que no le puse mucha atención porque mi hija está chiquita y quiero verla crecer, no me quiero perder nada. Y digo ‘es que si salgo, entonces ya no la voy a ver. Creo que estos tres años que he estado sola me he dedicado a mi hija al cien por ciento y he sido muy feliz, no me arrepiento de haberlo hecho”, dijo Favela.

Sin embargo, no descartó volver a estar en pareja, pero por el momento no es algo que esté en sus planes a futuro. Además la actriz dijo que su futura pareja debe quererla y aceptarla con su hija.

“También digo ‘Bella va a crecer y tengo que hacer mi vida también’. Y en el momento que llegue (un amor) bienvenido y si no llega también. Somos muy felices juntas. Si llega qué bueno y si no seguiré al lado de Bella pegada. También si llega seguiré al lado de Bella pegada. No se trata de aceptar, somos Bella y yo punto”, confesó.