Diego Klein asegura que, a diferencia de los sets españoles, el mexicano está lleno de compañerismo, razón por la que le resulta todo un agasajo trabajar en telenovelas como Mi secreto, que protagoniza.

El actor de 34 años, quien estudió actuación en España, participó en diferentes producciones en el país europeo como Centro Médico; Velvet Colección y Fugitiva, antes de regresar a su natal México, en donde se le ha visto en la serie Preso No. 1, con Erik Hayser y la película Coda 77.

“El set mexicano es mucho más ameno al set español, en cuanto al cuerpo técnico, a los compañeros, y eso ayuda a que pese a las jornadas tan largas se mantenga la buena energía”, asegura Diego, quien también se dedica al tenis profesional.

En la transmisión del capítulo 42, que se vio el lunes, Mateo y Valeria, interpretados por Klein y Macarena García, consagraron su matrimonio, unión apadrinada por el personaje de Arturo Peniche, Ernesto, quien reconoce el compromiso de la producción.

“Todos estamos al cien por ciento, es muy grato trabajar, en especial con Karyme Lozano (quien interpreta a Daniela, su pareja en la historia), que viene muy estudiada, repasamos texto; porque me ha tocado con actores que no se comprometen, pero son de los que no quiero hablar”, dice.

Para Andrés Baida, quien encarna al doctor y antagonista Rodrigo Carvajal, la telenovela producida por Carlos Moreno fue un reto particular, pues él venía de hacer series de pocos episodios. “Aprendo muchísimo de Vanessa Bauche, de Arturo, de Diego... Claro, este proyecto es de una gran exigencia, pero vale el esfuerzo”, destaca.

Mi secreto se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas, por Las Estrellas.