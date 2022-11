Los detalles de la reunión que tuvo el príncipe Andrés con el rey Carlos III, antes de que falleciera la reina Isabel II, ya están a la orden del día. Si el tercer hijo de la difunta monarca pretendía volver a su rol institucional, tuvo que echar sus planes por tierra.

El duque de York fue apartado de la vida pública a principios del año corriente debido al escándalo de la demanda que elevó Virginia Giuffre contra él, quien lo acusó de haber abusado de ella cuando era una menor, en los encuentros organizados por Jeffrey Epstein. Este último se suicidó en la cárcel antes de ser juzgado por el tráfico sexual de menores.

Si bien ninguno de los miembros de la realeza se ha pronunciado acerca de la conversación que tuvieron el rey Carlos III y su hermano menor, la misma ha sido muy tensa y emocional. La decisión final del nuevo monarca ha sorprendido a Andrés, que tenía esperanzas de volver a desempeñar roles relacionados con la Corona y la Casa Real.

El motivo por el cual el príncipe mantenía su esperanza es el acuerdo extrajudicial que consiguió en febrero, según el cual reconocía a Virginia Giuffre como víctima de violencia sexual y se comprometía a colaborar con donaciones cuantiosas en la ONG organización que ella creó en 2015. Pero luego de cerrar legalmente el tema sin demostrar alguna inocencia, el hijo de la reina Isabel II pensaba en volver a la agenda pública de la familia real.

Según la información de una fuente de Daily Mail, en la reunión con su hermano mayor, el príncipe Andrés perdió todos sus títulos militares y patrocinios reales. Otra de las medidas que le fue comunicada por Carlos III, es que no estará en Londres para el Remembrance Day, ya que no tiene ningún cargo o reemplazo que hacer. Además, le dejaron en claro que si bien puede disfrutar su posición de privilegio, no podrá representar al monarca en los actos públicos.