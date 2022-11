Luis Miguel es uno de los artistas que más corazones ha cautivado. Sus parejas formales han sido mujeres hermosas que han dado qué hablar, pero también hubo señoritas con las cuales se encontró y no llegó a nada más. Una de ellas es la modelo chilena María Eugenia Larraín.

Más conocida como Kenita, la bella modelo estuvo de invitada en el programa Juego textual, de Canal 13 de Chile, y habló de su encuentro con Luis Miguel. En la transmisión, la también numeróloga mencionó que el intérprete de “Sueña” la invitó a salir cuando ella estaba en pareja con el entonces futbolista, Iván Zamorano, conocido como “Bam Bam”.

La modelo de 49 años contó que Luis Miguel tiene un lado “espiritual” que le agradó. Pero al referirse a cómo la invitó a salir, la bella mujer contó: “En eso se acerca un guardia, me pasa una tarjeta... Que obviamente escondí, porque Iván venía tras mío”. Kenita se refirió al día que fue con el ex capitán de la Selección de Chile a un concierto del “Sol de México”.

“En la tarjeta salía solo un teléfono”, mencionó Larraín. Pero “Bam Bam” sí se había percatado de lo que sucedió y la modelo afirmó que tuvieron una pelea compleja. Claramente, ella no llamó a ese número y no se encontró con el cantante. Pero luego, al separarse del futbolista, se arrepintió: “Cuando no me casé, te juro que me tomaba la cabeza y decía ‘al final no me casé y no resultó. No conocí a Luis Miguel porque tenía este compromiso’. Me quería matar”.

Años más tarde, la hermosa chilena recibió la invitación de la productora que organizó otro concierto del cantante en Chile. Asistió y mencionó en el programa: “Estoy en el recital bailando y cantando. Me ponen en primera fila, yo dije ‘guau, qué nivel’”. También confesó que el artista la miraba fijamente cuando cantaba y le regaló una rosa. Al terminar el show, alguien del staff le dio un ramo de flores y le dio una invitación para cenar con Luismi.

Lo que ocurrió fue que se encontraron a cenar esta vez, María Eugenia pudo conocer a su “amor platónico” y para la prensa se encendió el rumor de romance en ese entonces. Cuando le preguntaron a la modelo qué le gustó más del artista, ella mencionó: “Él es más que una cara linda... Sin conocerlo, a uno le llama la atención lo físico, pero cuando lo conocí y me invitó a cenar, conversamos sobre temas más profundos, como la ley de la atracción… Él me sorprendió como persona. Empezamos a hablar temas más profundos y espirituales”.