Gary Madatyan, un amigo cercano de Aaron Carter, habló acerca del artista fallecido, pues fue una de las personas que estuvo al lado del músico en sus últimos días, por ello pudo atestiguar que, pese a que él y Nick, su hermano mayor, no tenían comunicación directa, Aaron nunca dejó de admirarlo y, en cambio, estaba al tanto de lo que ocurría en la vida del integrante de los Backstreet Boys, asegurando que tenía “una obsesión” por él.

Aaron Carter falleció el pasado 5 de noviembre, la noticia de su deceso causó consternación colectiva, debido a su corta edad (34 años) y a que, desde que era muy joven se introdujo en la industria musical como una de las estrellas del pop más queridas de los 2000. Otro de los aspectos que ha marcado su partida, es el hecho de que no se encontraba en los mejores términos con su familia.

Si bien, Aaron se hizo acreedor de una carrera como cantante de pop y, más adelante, como rapero, cuando apenas era un niño, se dio a conocer por ser el hermano menor de Nick Carter, integrante de los Backstret Boy; de hecho, hay varios videos que documentan que, desde antes de cumplir 10 años, el artista viajaba a lado de los boyband, con quienes jugaba y, en ocasiones, también los acompañaba en el escenario.

La relación entre Nick y Aaron siempre fue muy estrecha, pues colaboraron activamente en sus carreras musicales, pero, con el paso de los años, la relación entre los hermanos Carter se enfrió, hasta el punto que comenzaron a exponer sus diferencias a través de publicaciones en Twitter.

La disputa se acrecentó en 2019, cuando Nick y Angel Conrad, la hermana gemela de Carter, solicitaron una orden de restricción para que Aaron no se acercara a la familia, luego de que aseguraran que el joven había amenazado a la esposa de Nick de matarla cuando naciera el bebé que esperaba a lado del intérprete de “Incomplete”.

“Cuídate. @NickCarter hemos terminado de por vida… No lo he visto en cuatro años. Y no tengo la intención de... Estoy asombrado por las acusaciones que se hacen en mi contra, y no le deseo daño a nadie, especialmente a mi familia”, escribió Aaron al enterarse de la orden de restricción en su contra.

En este contexto, Gary Madatyan, amigo cercano a Aaron, conversó con Page Six acerca de la relación que existía entre el cantante y Nick al momento de su muerte. Dijo que, si bien, los problemas que habían terminado con la relación de los hermanos quedaron el pasado, aseguró que nunca tuvieron la oportunidad de aclarar sus diferencias y que fue a través de Angel Conrad que Aaron supo que Nick no estaba molesto con él, ni que guardaba ningún sentimiento negativo sobre el pasado.

“Desearía que (Nick) pudiera haber hecho un poco más como pariente consanguíneo de Aaron. No lo estoy juzgando. No estoy diciendo nada malo porque lo respeto. Es un artista talentoso. Lo amo, pero Aaron estaba obsesionado con su hermano”, confió.

El sentimiento que Aaron tenía por Nick era tan grande —de acuerdo con lo que reveló su amigo— que, pese a que no hablaban desde hacía mucho tiempo, el músico seguía cada paso de la carrera de Nick, quien estaba de gira con los Backstreet Boys, que este año cumplieron 29 años de carrera.

Finalmente, Gary indicó que pese a las dificultades, Aaron estaba en uno de los momentos más creativos de su carrera, preparando el lanzamiento de su sexto álbum, el cual se estrenaría el 7 de diciembre, fecha en que el músico habría cumplido 35 años.