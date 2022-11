Kirsty Leanne tiene 29 y durante años dejó de lado su sueño de viajar porque no se sentía a gusto consigo misma. Cuando comenzó a subir sus primeros videos a Tiktok e Instagram, los comentarios desagradables sobre su cuerpo eran los que predominaban y eso la había vuelto insegura. Incluso, llegaba a recibir cerca de 3 mil mensajes despectivos.

Pese a toda la agresión ella no ha dejado de generar contenido en Tiktok. Fue gracias a uno de esos videos que se terminó volviendo famosa. Lo lamentable fue que su popularidad llegó luego de que mostrara la triste realidad a la que fue sometida durante uno de sus viajes.

La influencer reveló que su aparición en los medios de comunicación llegó cuando confesó la humillación por la que la hicieron pasar en la empresa Ryanair. Aquel día le dieron un asiento en el pasillo central y debido a su tamaño tuvo que terminar pidiendo un extensor para su cinturón de seguridad.

También fue víctima de moretones por culpa de los diminutos asientos en los que le tocó viajar apretujada en un autocar de National Express. Ella explicó que tras su paso por la Universidad de Westminster conoció California en un programa de trabajo. Desde allí se dijo así misma que quería conocer el mundo.

Poco a poco Kirsty Leanne comenzó a posponer su sueño por sentirse “muy gorda para viajar”. No hay medios de transportes adaptados a ella, ni paseo en el que no se siente discriminada. Fue por ello que decidió abrir un blog en Plus Size Travel Too, donde va contando todo lo que le sucede. Sin embargo, entre los comentarios que le dejan a esta joven lo que abundan son las críticas. “No me molesta cuando recibo uno o dos, pero cuando recibo comentarios en masa, realmente puede comenzar a afectarme”, detalló.

Hace unos días la atacaron en redes cuando contó que pidió una silla más grande en un restaurante para poder cenar afuera.