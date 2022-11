El Cervantes es una responsabilidad enorme

El Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en español, está dotado con 125 mil euros. Cortesía

El poeta venezolano Rafael Cadenas es el ganador este año del Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en castellano, así lo anunció en Madrid el ministro de Cultura de España, Miquel Iceta.

“Por su vasta y dilatada obra literaria, el jurado reconoce la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua”, dijo el ministro este jueves al leer el fallo.

“Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es elevada, es llevada al límite de sus posibilidades creadoras”, continuó Miquel Iceta. “Todavía no me he recuperado. Yo no lo esperaba (...) de manera que todavía estoy bajo el efecto de esa noticia”.

Cadenas, quien se dijo muy agradecido con España, también hizo ver que se sentía abrumado por recibir el galardón: “Me contenta, pero también me asusta porque es una responsabilidad enorme con relación, no solamente al idioma, sino a España, a Venezuela y a la situación en que nos encontramos”.

Nacido en Barquisimeto en 1930, el poeta y ensayista Cadenas es una de las voces más reconocidas de la poesía latinoamericana contemporánea. Se producción está marcada por una continua meditación sobre la relación entre ética, lenguaje y poesía, su palabra es un exigente ejercicio crítico en busca de la expresión más auténtica, más despojada y límpida, lejos de cualquier retórica o de cualquier afán estilístico o estético.

“No quiero estilo sino honradez”, dice el poeta de 92 años en uno de sus versos más sonados del libro Gestiones (1993). Y añade: “Quiero exactitudes aterradoras”, en el arte poético de Intemperie (1976).

Descrito como “lúcido y vigilante”, Cadenas pertenece a la generación venezolana de 1960. Formó parte del grupo Tabla Redonda, junto con Arnaldo Acosta Bello, Jesús Guédez, Ángel Eduardo Acevedo, Darlo Lancini, José Barroeta y Sanoja Hernández. A los diez años imprimió sus Cantos iniciales (1946), y aquellos diez poemas le dieron un cierto renombre. Son hoy en día un gran hallazgo para quien se los topa, pues el poeta se ha negado a reeditarlos, pese a que los expertos aseguran que ya están allí las semillas de lo mejor de su poesía del hombre desterrado.

La poesía de Cadenas está llena de ternura, como en ciertas páginas de Memorial o de Amante. Otras de las obras del poeta venezolano son Una isla (1958), Los cuadernos del destierro (1960), Derrota (1963), Falsas maniobras (1960), Anotaciones (1973), Dichos (1992), Gestiones (1992) y Obra entera.

Poesía y prosa (1958-1985), que en 2000 publicó el Fondo de Cultura Económica, al igual que Ecos en la voz del autor. Rafael Cadenas (2011).

En 2013, la UNAM publicó una compilación de poemas de Cadena, con introducción de Julio Ortega, para su colección de Material de Lectura. El libro bajo el título de Poesía Moderna 189 se puede encontrar gratis en línea.

Cadenas, quien fue profesor universitario, es traductor de poesía inglesa y cuenta con una amplia obra de ensayo considerada una referencia del pensamiento literario contemporáneo en español; destacan en ella sus libros En torno al lenguaje y los Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística.

Ha recibido numerosos galardones, entre estos el Premio Nacional de Literatura en su país (1985), el Premio García Lorca en España (2015), el Premio de Lenguas Romances de la FIL Guadalajara (2009), donde en su discurso de aceptación aprovechó para atender el acontecer político de su patria y de México, y que sin quererlo está tan vigente. Entonces, en 2009, señaló: “Voy a terminar con una exhortación o cantilena, más bien, pues la repito cada vez que voy a algún país de Hispanoamérica: cuiden su democracia, aunque sea deficiente, casi nunca es cabal. Así evitarán que algún caudillo de nuevo cuño llegue al poder, la destruya y se erija en dictador”.

Señaló que “la democracia es mejorable, la dictadura no; aquella educa, ésta castra, tengámoslo presente. Pero urge atender lo social, y debe haber por parte del Estado el propósito de no incurrir en nuestra omisión, me refiero a que en Venezuela hubo práctica democrática, pero no una pedagogía democrática, las cuestionas básicas que son su soporte. Este es el recado que les dejo, no lo llamo mensaje porque es una palabra muy pretenciosa”.