Gotham Knights se sitúa en un universo de DC en el que Batman (Bruce Wayne) y sus aprendices Nightwing (Dick Grayson), Batgirl (Bárbara Gordon), Robin (Tim Drake) y un renovado Red Hood (Jason Tod) mantienen a raya a lo peorcito de Gotham, tanto que algunos villanos deciden retirarse del crimen y/o colaborar con el Caballero Oscuro. Batman es lo único que mantiene este statu quo.

Todo cambia cuando Batman muere y se abre de veda del crimen en Gotham. Nadie se toma en serio a los aprendices. Las bandas salen a reconquistar las calles y dos viejos enemigos del difunto Caballero Oscuro ven su oportunidad: La Corte de los Búhos y La Liga de las Sombras.

La “vieja guardia” de Gotham ya no está y la pesada carga de proteger la ciudad recae sobre los hombros de Nightwing, Batgirl, Robin y Red Hood. Deben mantener el mal a raya mientras sufren el duelo por perder a un mentor y amigo, combaten contra sus inseguridades y dudas, resuelven sus diferencias y se labran una reputación más allá de la sombra de Batman.

La experiencia de Gotham Knights está totalmente centrada en la historia (principal y secundarias) hasta llegar al endgame. El mundo abierto y los elementos RPG son una excusa para marcar el ritmo y añadir opciones a la jugabilidad. En este sentido, es exactamente como Batman Arkham City y Knight.

La ciudad de Gotham está muy bien conseguida y mantiene una estructura similar a lo que se ha visto en otras obras, aunque mucho más colorida. Cuenta con una cantidad ingente de guiños a las películas, cómics y videojuegos de Batman: desde edificios hasta escenas y diálogos que citan o hacen referencia a momentos emblemáticos. Si eres tan fan de Batman, vas a gozar muchísimo y a emocionarte con este apartado del juego. Un punto muy interesante es que algunos los diálogos y escenas de la historia cambian según el personaje que lleves.

Apartado gráfico, rendimiento y sonido

Gotham Knight quita más de lo que ofrece en el apartado visual y sonoro. Es indiscutible que luce muy bien: la ciudad de Gotham es espectacular y los personajes cuentan con mucho nivel de detalle, especialmente en las apariencias más elaboradas.

Sorprende la iluminación: luces y sombras cuentan con un resultado sorprendente, siendo un juego que se desarrolla durante la noche y en interiores con diferentes tipos de luz. Además, la saturación de los colores (amarillo, verde, rojo y azul) ayudan a crear una ciudad nocturna iluminada por neones. Contrasta muy bien con el tono oscuro y el drama de la historia.

En cuanto a la banda sonora y el doblaje, nada del otro mundo. Cumple con sus más y sus menos sin nada memorable. El rendimiento de Gotham Knights es un verdadero problema que arrastra polémica desde antes de su lanzamiento. Gotham Knights no solo no va a 60 FPS en Playstation 5 y Xbox Series XS, sino que su framerate no termina de ser estable en puntos muy concretos.

Cómo es jugar a Gotham Knights

Se mantiene la estructura de Arkham Knight: mundo abierto con misiones principales y secundarias, desafíos, eventos especiales de mundo, eventos aleatorios y coleccionables. Se añaden otras nuevas como las investigaciones de crímenes. Las historias siguen siendo el plato principal, pero ahora marca el ritmo el elemento RPG en vez de los bloqueos en los puentes de Gotham.

El combate es extremadamente divertido y satisfactorio. Sigue la línea de la saga Arkham (especialmente Knight) y de otros juegos como Marvel’s Spiderman y Marvel’s Spiderman: Miles Morales. Se siente muy similar, pero al mismo tiempo renovado: mucho más fluido, preciso y completo a la hora de guiar los golpes.

Conclusiones

Gotham Knights, igual que sus protagonistas, carga con el legado de la Saga Arkham, y aguanta a duras penas. Warner Bros. Montreal tiene mucho trabajo por delante si quiere que su juego sobreviva más de un mes en las consolas y PC de los usuarios. Es importantísimo que trabajen en el tema del rendimiento y que tengan preparado un buen plan de contenido: más villanos, historia entre los protagonistas, mazmorras, fortalezas, eventos de temporada y contenido estético. Además, no estaría mal que las bandas fueran rotando por los barrios para sentir más vida en Gotham.