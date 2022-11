En días recientes las redes sociales, así como diferentes asociaciones civiles se manifestaron en contra de Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, luego de que comenzara a circular un video en el que el famoso utiliza el caso de Debanhi Escobar para hacer un chiste durante una de sus presentaciones.

La situación ha escalado al punto de que los padres de la fallecida joven advirtieron que tomarán acciones legales en contra del comediante, además la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) ya exigió una disculpa pública por parte de Verduzco.

Aunque el comediante se había mantenido en total silencio al respecto, publicó un video en el que, se desprendió de su personaje, para defenderse de los ataques y reconocer que se equivocó. “Estoy aquí para platicar del tema que todos ustedes saben. Hace poquito hice un chiste de humor negro de un tema inapropiado, un tema hiriente para la sociedad mexicana y en especial para todas las mujeres”, expresó.

Para continuar con su mensaje, el payaso decidió desprenderse de su personaje y a título personal, ya como Sergio Verduzco, relató que al igual que el resto de la población está inconforme con la situación que vive el país, donde la inseguridad cobra la vida de mujeres todos los días.

“Detrás de este personaje existe una persona y hoy voy a hablar como Sergio Verduzco. Soy padre de familia, soy un hombre casado, tengo a mi esposa, tengo madre, tengo mis hermanas, tengo primas y tengo muchas mujeres que convivo con ellas todos los días y estoy preocupado al igual que ustedes de la situación que estamos viviendo en este país. Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen de saber si van a regresar con bien a la casa”, expresó.

Asimismo, explicó que la irreverencia de su personaje no lo define como persona, pues es un ser humano que también lidia con el día a día. “Créanme que soy un hombre sensible, igual que ustedes. Soy un hombre que está mortificado y está hasta la madre de todo lo que está sucediendo en nuestro país”, agregó.

En el video, el también productor reconoció que sus acciones no fueron las correctas, pues tocó un tema demasiado sensible. “Acepto que toque un tema que no debía haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado”, finalizó.