Para Amanda Miguel no ha sido sencillo enfrentar la muerte de su esposo Diego Verdaguer, quien durante 47 años la acompañó no solo en la vida también en el escenario, pero pese a lo duro que esto es para ella, ha decidido hacer uso de toda su determinación y seguir cantando, porque para ella es la mejor manera de honrar su memoria. “Por eso decidí salir a cantar, salir de gira, porque me estoy curando la tristeza de su partida y la misma gente me ayuda, no saben cómo. Sé que tengo unos buenos huevos, porque sí los tengo, ya que muchas mujeres en mi caso se hubieran encerrado a llorar, y aunque también lo hago donde nadie me vea, salgo a trabajar y le doy con todo, porque no queda otra”, declaró la intérprete.

Amanda ha comenzado a ver la luz a final de este triste episodio y algo que le llena de alegría es que en algunas horas la Academia Latina de la Grabación, reconocerá su carrera al entregarle el Premio a la Excelencia Musical por su destacada trayectoria, en una ceremonia privada que se llevará a cabo en Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, un día antes de la entrega de los Latin Grammy.

“Este premio también me ayuda a seguir, porque ahora la academia me está reconociendo como músico, considero que es uno de los premios más grandes que puedes recibir como artista y este premio va a resonar en toda América Latina, hasta en mi pueblo en la Patagonia Argentina, por eso estoy muy agradecida”, expresó.

Aunque este galardón le da mucha felicidad a la intérprete, la muerte de Diego no la deja disfrutar plenamente de este momento. Aun así, agradece esta distinción y dice estar segura de que su esposo movió sus hilos para que se diera, porque desde que partió de este plano muchas cosas buenas le han pasado.

“Una de las cosas que comentábamos siempre era, cómo es que no habíamos recibido un Grammy después de una larga carrera; pero él desde el cielo y yo, somos dos almas contentas con este reconocimiento, sobre todo porque mi carrera no la hice yo sola, empecé de la mano de Diego y fue mi maestro durante toda mi carrera, así que lo recibo yo en su nombre”, añadió.

Diego, su fan número uno

Amanda comentó que si tuvo un seguidor fiel ese fue Diego Verdaguer, quien siempre manifestó su admiración por ella y se lo decía a quien tuviera al lado mientras ella actuaba en el escenario.

“Uno siempre tiene que agradecer a los corazones que me han abrazado durante tantos años, que son mis fans, pero también yo he tenido mucha determinación, mucha firmeza, porque las cosas no se consiguen porque alguien te haya ayudado, si bien mi esposo me llevó de su mano y me cuidó, también yo hice mi parte, no permanecí siendo ayudada y al día de hoy he decidido salir de gira, después de todo lo que nos ha pasado, porque nunca voy a dejar de cantar”, externó.

Si bien son ya 42 años de trayectoria, Amanda Miguel no considera que el recibir este premio sea la culminación de su carrera, porque esto será cuando ella también trascienda a otro plano, además siente que todavía tiene mucho que dar y se siente joven, pero sobre todo tiene mucho que decirle a las mujeres, a quienes tal vez les sirva sus experiencias de vida, por eso quiere más adelante escribir un libro y más canciones.

“Quizá no me ven joven porque ya no me pinto el pelo, porque creo hay edades, sí hay personas que son muy ‘peakies’ y dicen, yo no puedo estar si no me pinto. Las respeto, pero yo ya me harté de hacerlo, el que me quiera, que me quiera como soy, me acepto y agradezco que tengo un cuerpo divino y que no me he enfermado, es una bendición estar sano”, considera.

Después de recibir este reconocimiento, Amanda ha decidido tomarse lo que resta de noviembre y diciembre para estar con su familia, que la integran su hija Ana Victoria y su nieto Lucca, porque para ella esta parte de su vida es la más importante.