Jorge “El burro” Van Rankin no tiene problema en hablar acerca de las adicciones que ha enfrentado. En entrevistas, ha admitido que, en su juventud, consumió drogas y abiertamente comenta sobre su consumo de alcohol.

En ocasiones, el abuso de esta sustancia incluso le ha causado problemas familiares; incluso, el conductor comenta que es el único aspecto de su vida del que realmente se arrepiente.

“Soy una persona que sí me echaba muchos chupes de chavo, pero gracias a Dios nunca he ido a una clínica, ni lo necesito, me metí drogas, he contado de todo, pero ya a mis 59 años trato de respetar al público”, señala.

Este año, celebra 30 del canal Univisión, donde desde hace 13 se transmite el programa Miembros al aire; y acepta que también ahí ha tomado de más, pero ahora, pensando en sus hijas Roberta y Lusiana, no lo hace más.

“Algunas veces he llegado un poco pedo, al principio sobre todo, ahorita ya no porque tengo hijas y me ven o luego les dicen en la escuela”, confiesa.