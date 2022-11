Black Panther: Wakanda forever es sin duda la película del año. A tan solo unos días de su estreno ya ha arrasado con la taquilla a nivel mundial, sin embargo, no todo es miel de hojuelas para la producción de Marvel, ya que en algunos países ha sufrido de la tan temida censura.

En China, por ejemplo, se ha decidido que no sea proyectada, debido a algunas referencias con temática LGBT+ que ocurren en el filme. De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, la continuación de la historia de este superhéroe no estará disponible en la nación nipona ya que en la trama se presentan a dos personajes abiertamente homosexuales.

Para quienes ya la vieron, las escenas en las que las guerreras Ayo y Aneka se muestran afecto fueron suficientes para que los censores chinos no dieran luz verde para que Black Panther se proyecte en las salas comerciales, ya que las políticas de este país no permiten que contenidos con temática LGBT sean exhibidos.

Pero China no es el único que ha censurado a esta película, Kuwait, otro país asiático, opto por la eliminación de algunas escenas; en específico el beso entre las guerreras wakandianas y el parto de Namor, además de otra en la que se hace referencia a Dios.

Esta no es la única cinta del UCM que ha causado polémica en países con estrictas normas sobre la homosexualidad, Thor: love and thunder; Doctor Strange: Multiverse of Madness y Eternals tampoco vieron la luz del día en diferentes naciones de este continente.