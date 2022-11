La cantante Myriam Montemayor, quien ganó fama tras convertirse en la primera ganadora del concurso de canto La Academia no le tiene miedo a los haters (“odiadores”) en redes sociales. Hace unos días su nombre se hizo tendencia por ser el blanco de críticas de muchos usuarios que señalaron un error en las supuestas publicaciones de apoyo de sus fans.

Montemayor compartió a través de Twitter algunas fotografías de entradas que sus seguidores mostraban, que ya adquirieron para su próximo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, expresando su entusiasmo por asistir. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que se trataba de los mismos boletos solo que publicados desde cuentas diferentes, lo que provocó burlas hacia la también actriz. En entrevista, confesó que aunque este tipo de ataques le lastima, también ha aprendido a ignorarlos para no verse afectada.

“Para esta carrera hay que tener estómago con las redes sociales y si no lo tuviera me dedicaría a otra cosa porque no dejo que eso influya, soy una persona que está muy enfocada en lo suyo, que es trabajar, todos los que estamos en esta carrera sabemos que a eso está expuesto uno, pero te vas haciendo de estómago de tener esa consciencia de que no le puedes caer bien a toda la gente y es con lo que hay que lidiar”, dijo Myriam.

La intérprete de “Hasta el límite” está por cumplir 20 años de carrera, en los que acepta, no ha sido fácil lidiar con las críticas y con una industria que constantemente cambia, sin embargo, su lema es “persistir resistir y nunca desistir”. En junio regresó a su lugar de origen como madrina de La Academia: 20 años, pero también ha sido juez de este reality y reconoce que cuando era alumna se ganó la simpatía del público hablando a las cámaras de la casa que compartía con alumnos como Yahir y Toñita. Hizo de esta práctica un personaje, al que llamaba “camarita”, cada que quería decir algo al exterior.

Para celebrar estas dos décadas de trayectoria, hará un recorrido musical por sus siete discos el próximo 3 de diciembre en el Auditorio Nacional, a las 21:00 horas.