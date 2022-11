Con 1.47 cm de altura, Danny DeVito derrocha carisma y talento. No solo es uno de los actores y directores más queridos de la farándula estadounidense, sino también una clara muestra de que los actores trascienden por sus personajes y no solo por su apariencia.

Daniel Michael DeVito Jr. es el nombre completo de este hombre originario de New Jersey, Estados Unidos, quien nació el 17 de noviembre de 1944 y cuya familia desciende de italianos.

Su carrera inició a principios de los años setenta con la cinta Hurry up, or i’ll be 30, aunque se conoció más con la serie Taxi en los ochenta. No fue sino hasta 1988 que coprotagonizó la cinta de comedia Twins junto a Arnold Schwarzenegger que lo catapultó a la fama internacional.

En esta película unos gemelos fueron sujetos de un experimento genético que los separó durante toda su vida hasta que se reencuentran y comienzan a descubrir el engorroso entramado que hubo detrás de su nacimiento.

La cinta fue todo un éxito y recaudó más de 216.6 millones de dólares, lo que le permitió a DeVito cotizarse mejor en el mundo de la actuación. Otro gran trabajo por el que siempre será recordado será por su personificación de El Pingüino, villano de Batman regresa de 1992, la cual contó con las actuaciones de Michael Keaton, Michelle Pfeiffer y Christopher Walken.

Esta versión de Tim Burton le permitió a DeVito interpretar a un caricaturesco villano, en un trabajo que implicó actuar bajo toneladas de maquillaje. La cinta es de las más recordadas no solo por sus cuantiosas ganancias (costó 80 millones de dólares y recaudó 266.8 mdd) sino además por ser la secuela de un Batman considerado de autor.

Cómo olvidarlo en Matilda (1996), comedia dirigida al público infantil y de los grandes trabajos de DeVito, quien no solo actuó en la cinta sino también la dirigió. Esta cinta que cuenta la historia de una dulce niña genio que vive dentro de una familia disfuncional, le permitió interpretar a un padre de familia irresponsable, corrupto y quien nunca logra comprender a su pequeña y brillante hija, Matilda. Sin duda, todo un clásico infantil.

Con 78 años cumplidos, DeVito parece estar casi retirado de la farándula, pues su más reciente trabajo fue en 2020 en la cinta The one and only Ivan, aunque sigue apareciendo esporádicamente como actor invitado en diversos programas.