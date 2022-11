Aunque para muchos Mariah Carey es la Reina de la Navidad, la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos falló en contra de este deseo de la cantante de 52 años, que año con año se vuelve de las más escuchadas por su popular canción navideña “All I want for Christmas is you”.

Desde el 2021, Mariah inició los trámites para registrar la marca Queen of Christmas, además de otras frases relacionadas con esta festividad (como QOC o Princess of Christmas), y así poder vender su propia línea de productos. Sin embargo, su petición fue denegada.

El País reporta que Elizabeth Chan, quien dice ser “la única artista pop navideña a tiempo completo del mundo”, y que acumula poco más de 5 mil oyentes en Spotify, presentó a principios de 2022 una declaración ante la Junta de Apelaciones de Marcas registradas de Estados Unidos para impedir que se aprobara la inscripción solicitada por Mariah Carey.

Nadie es dueño de la Navidad

En entrevista para Variety, Elizabeth Chan explicó la razón por la que interpuso este recurso que impidió que la exnovia de Luis Miguel registrara la marca Queen of Christmas. “La Navidad llegó mucho antes que cualquiera de nosotros en la Tierra, y con suerte se quedará mucho después. No es lo correcto, la Navidad es para todos. Está destinada a ser compartida, no a ser propiedad de nadie”, explicó.

Chan, que cuenta con 12 discos de temática navideña y uno de estos se llama La reina de la Navidad habló con Page Six tras darse a conocer que le denegaron la solicitud a Mariah Carey, y enfatizó que no solo lo hizo para protegerse a sí misma, sino a futuras “reinas de la Navidad”.

“Hice esto para proteger y salvar la Navidad. Mi objetivo era hacer frente a la intimidación no solo para protegerme a mí, sino también para proteger a las futuras Reinas de la Navidad”. Su abogado, Louis Tompros de Wilmer- Hale, publicó también en un comunicado: “Este fue un caso clásico de acoso de marca registrada. Estamos satisfechos con la victoria y encantados de haber podido ayudar a Elizabeth a luchar contra los excesivos registros de marcas de Carey”.

La canción de Carey es uno de los sencillos musicales más exitosos de todos los tiempos, encabezando las listas en más de una veintena de países, especialmente en las fiestas de Navidad. La canción vendió unos 16 millones de copias en todo el mundo y le valió a Carey 60 millones de dólares en regalías durante las últimas tres décadas.