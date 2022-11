No es ninguna novedad que Vicente Fernández goza de la fama de galán empedernido. Incluso, varias veces se lograron comprobar algunos romances extramatrimoniales que tuvo a la vista de todos, incluyendo de su esposa. Sin embargo, a doña Cuquita nunca le importó; para ella lo importante era que su marido siempre regresaba a sus brazos.

La viuda de Vicente Fernández aseguró hace poco que estaba al tanto de que a su marido “le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido. Aunque me critican, me criticaron, no me interesa”. Cuquita recordó que “él era muy él, él sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo; tan lo supo que nunca se fue”.

Hubo una oportunidad en la que Vicente Fernández llegó a coquetear con Ana Bárbara. Descaradamente se aprovechó de la situación y no se le movió ni un pelo aun sabiendo que lo estaban grabando en vivo. Tampoco pareció afectarlo el hecho de que su esposa estuviera ahí. El cantante no pudo contenerse y sus miradas fueron muy evidentes.

Incómoda

En el video, doña Cuquita se ve bastante incómoda. Detrás de su marido y Ana Bárbara estaba ella intentando saber qué era lo que pasaba. En un momento de la filmación aparece seria, tensa. Es claro que pese a que le ha perdonado todo no la estaba pasando bien ese día. Ella no sonríe, aunque alcanza a percibir qué es lo que sucede delante de sus narices.

El clip muestra a Vicente Fernández “haciéndose el guapo” descaradamente. Mientras intentaba concentrarse en cantar junto a Ana Bárbara no sabe qué hacer con sus ojos. Sin poder aguantar ni disimular una pizca, le echa unas miradas a su compañera que son más que reveladoras. Él la toma del brazo sin dejar lugar a la distancia y prosigue mirando donde no debe, haciéndose el galán enfrente de Cuquita.