Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan diez años juntos. Esto los ha llevado a transformarse en una de las parejas más estables del ambiente artístico. Ellos se conocieron en el 2010 cuando les tocó integrar el elenco de Teresa. Sin embargo, debieron esperar 4 años más para darle rienda suelta a su amor.

En aquellos años, tanto Angelique como Sebastián tenían parejas. Fue luego de trabajar juntos en Lo que la vida me robó en el 2013 que todo comenzó. “Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión”, confesó la actriz hace un tiempo.

La pareja de Sebastián Rulli recordó que lo de ellos simplemente se fue dando. “Después me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”, agregó Boyer.

“La verdad es que la vida nos fue llevando a que todo fuera perfecto para saber que queríamos estar juntos”, explicó Rulli. Lo cierto es que desde que comenzaron su relación no ha habido escándalos sentimentales a su alrededor. Incluso el actor confesó que ven juntos las escenas de amor que les toca protagonizar junto a otros.

“Nos corregimos y nos decimos ‘oye eso estuvo bien; eso se ve bien eh’. Si no tuviéramos esa capacidad yo creo que no podríamos seguir juntos hoy en día. Siempre es muy difícil tener una relación con un actor, a pesar de que yo sea actriz, es extraño, pero creo que ahí es donde va creciendo el amor”, terminó por confesar Angelique Boyer sobre la clave del éxito de su relación.