Cuando se trata de ovnis (objetos voladores no identificados), quizá se piense que Estados Unidos es el país con el único acervo que da cuenta de estos misteriosos avistamientos, pero la realidad es que México también ha hecho su parte, y la UNAM creó una exposición para demostrarlo.

Hay que aclarar que “125 años de noticias sobre objetos voladores no identificados en la prensa mexicana” no es una muestra de especulaciones que fantasea con la idea de seres de otros planetas visitando el nuestro. Se trata de una exposición hemerográfica, pero no por ello aburrida, pues está llena de curiosidades.

La exhibición se adentra en el mundo de los ovnis desde la perspectiva de la prensa mexicana con esta propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Un dato curioso es que el registro más antiguo del llamado fenómeno ovni en México data del 27 de abril de 1897. Y fue el periódico El Universal el que dio cuenta de este misterio al retomar una nota publicada en un diario de Texas llamada “El monstruo aéreo”.

En dicho artículo se relataba cómo un hacendado de la zona vio un objeto que surcaba el cielo, parecido a los whalebacks (buques balleneros), que no producía ruido, pero sí cierto zumbido y que, según un telegrama enviado al diario: “El buque aéreo pasa por Monterrey”.

La intención es difundir el patrimonio hemerográfico que preserva México a través de temas de carácter popular, en este caso los ovnis. “La Hemeroteca Nacional de México (HNM) resguarda temas como este y como muchos otros que trataremos de trazar a lo largo de los años para mostrar la riqueza que tiene, particularmente, el país, que es registrar a través de una gran diversidad de voces y reflexionar sobre estos acontecimientos”, señaló el director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Pablo Mora Pérez-Tejada.

Más allá de las especulaciones y las teorías, los medios de comunicación han reportado durante décadas la existencia de ovnis, un término acuñado en la década de los 40 del siglo XX, aunque adquirió mayor popularidad a partir de los años 50 con la oleada de “platillos voladores”. La peculiaridad de esta exposición radica en que es “una aproximación histórica vista desde la prensa mexicana.

Consiste en una pequeña, pero muy cuidada selección de noticias de avistamientos y encuentros ocurridos en territorio nacional”, dijo el coordinador de la HNM, Dalmacio Rodríguez Hernández.

En esta exhibición encontrarás fotografías y una selección de noticias sobre el tema. Resulta una propuesta tan diferente que incluso el periodista y escritor Jaime Maussan agradeció la oportunidad que ofrece la UNAM a los “adultos cósmicos” para indagar en este tipo de sucesos.

La exposición “125 años de noticias sobre objetos voladores no identificados en la prensa mexicana” se presenta en la Hemeroteca Nacional de México de la UNAM, recinto que resguarda publicaciones periódicas mexicanas del periodo colonial hasta nuestros días. La muestra es de entrada libre y se puede visitar de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

La encontrarás en la Sala de Consulta del primer piso del recinto y en las salas de los pisos 2, 3 y 4, hasta el próximo 9 de diciembre. Recuerda que la Hemeroteca Nacional se ubica en Ciudad Universitaria, en la zona del Centro Cultural Universitario, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.