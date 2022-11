Realizan Gala de la Sororidad 2022

En un mundo en donde cada día más mujeres están llegando a puestos de liderazgo, es importante que reconozcamos la labor de aquellas que están abriendo oportunidades para todas.

La Gala de la Sororidad reconoce a las mujeres más sobresalientes de México, que realizan a través de su trabajo acciones que apoyan, impulsan o inspiran a otras mujeres.

Conducida por Mónica Noguera y Pei Garza, esta primera edición se llevó a cabo en el Frontón México en donde además de las premiadas, se dieron cita diversos invitados del mundo financiero, político, social, empresarial, cultural, LGBT+ y también del espectáculo.

Pei Garza, junto con su equipo, fueron quiénes eligieron a las premiadas en esta primera edición de la Gala de la Sororidad en la que ideas y reflexiones tanto de aliento como de sororidad fueron compartidas en este evento.

“Me siento emocionada, espero cumplir con las expectativas que se tienen de mí. Si no fuera por ustedes, y por el público, no estaría aquí. La audiencia me ha dado de comer 54 años y este premio es para ellos”, mencionó Talina Fernández al momento de recibir el reconocimiento.

Personalidades de la ciencia, deporte, gastronomía, periodismo, artes plásticas, altruismo, finanzas, política, economía y entretenimiento, entre otros rubros, son las mujeres poderosas que en esta gala son reconocidas por su tenacidad, trabajo, labor, lucha y responsabilidad.

“Estoy feliz y honrada de que me hagan parte de este grupo de mujeres. Es sumamente grato y llena el corazón platicar con aquellas que desde su trinchera crean espacios para inspirar a otras”, fue parte de lo que Danielle Dithurbide expresó.

Las ganadoras de esta primera Gala de la Sororidad unen y comparten esfuerzo para empoderar y generar más oportunidades para otras mujeres. La lucha por la equidad de género, por la no violencia y la falta de oportunidades para todas las mujeres, hoy está más presente que nunca y cada vez son más mujeres las que se unen a esta causa.

“Siento que a veces no reconocemos nuestros pasos dados, independientemente de cómo hayan sido. Evento como esta gala nos abrazan porque a veces pecamos de humildes o nos vamos al extremo, así que hoy nos toca consentirnos”, expresó Alejandra Bogue, quien es actriz, cantante, bailarina y activista trans.

De igual manera, Nuria Diosdado, quien es nadadora artística y olímpica, y también embajadora de Nivea dijo: “Agradezco mucho a Nivea Luminos 30 que me invitó a este increíble evento, y sobre todo porque siempre han estado a mí lado, se han convertido en un gran aliado en mi carrera por la exposición al sol y al cloro”.

En la premiación, el elenco de Mentiras, el concierto, ofreció un espectáculo en cinco momentos distintos con las canciones más emblemáticas de los años 80. Lupita, Daniela, Dulce y Yuri, personificadas por Lorena Marcela, Georgina Valdez, Paloma Cordero y Paola Gómez, respectivamente, transportaron a los asistentes a un ambiente íntimo lleno de color, nostalgia y diversión.

Cada de una de las mujeres poderosas que fueron premiadas, recibieron un reconocimiento de la artista Olga Hernández (quien también fue reconocida en esta velada), el cual es una pieza de arte única que pertenece a la colección Visiones, que se realizó especialmente para la Gala de la Sororidad. Cada galardón tiene su certificado de autenticidad.