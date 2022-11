El filme Mad Max: Furiosa le cambió la vida a Anya Taylor-Joy, si bien ella ha cosechado diversos éxitos en televisión y cine. Se trata de una precuela de Furia en la carretera, que sigue los pasos del personaje interpretado por Charlize Theron, y que ahora Anya toma como un gran reto en su carrera.

“Creo que me costará algo así como dos años enteros, antes de que salga la peli, para procesar todo lo que he dejado atrás hace escasos 12 días”, manifestó. “Furiosa ha sido la experiencia que me ha cambiado la vida, la más importante que he tenido, trabajando con artistas muy talentosos. Realmente sentí que crecí mucho como actriz, pero sí, ha sido algo salvaje. Ha sido un proyecto único”.

Taylor-Joy ha recibido mucho apoyo de los actores con los que ha trabajado recientemente, como es el caso de Nicholas Hoult en la cinta The menu. “Él se convirtió en un apoyo maravilloso. Realmente nos queremos mucho”, explicó la joven.

Además, asegura que se hicieron amigos, “y como él sabía que iba a hacer ‘Furiosa’ casi inmediatamente después, sus únicas palabras de consejo fueron: ‘Disfruta. Vas a estar bien. Créeme, va a ser genial, y yo, por mi parte, estoy deseando verla’. Así que tener esa voz de tranquilidad y apoyo fue realmente útil”.