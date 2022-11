La actriz de telenovelas como Amigas y rivales y Soñadoras, Michelle Vieth, confesó que está pasando por un momento complicado de salud, pues padece adenomiosis: una enfermedad que afecta el aparato reproductor.

Fue durante una conferencia de prensa donde contó algunas de las complicaciones a las que se ha tenido que enfrentar desde hace unas semanas. “Estoy ahorita en tratamiento y, de hecho, mañana me voy a hacer unos análisis para ver si el tratamiento funcionó o si voy a tener que hacerme la operación. Todavía no está nada en concreto, pero ya la anemia está un poquito más controlada”, dijo.

La actriz reveló que tuvo sangrado durante seis meses continuos; sin embargo, hasta que sus médicos comprueben la efectividad del tratamiento tomarán una decisión, ya que de no ser así, la artista sería sometida a una cirugía. “Según tengo entendido, no te lo corroboro al cien por ciento, me van a tener que remover la matriz, pero aún no es algo confirmado”, contó.

La mujer de 42 años, quien sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales, aseguró que informará sobre su estado de salud posteriormente.

¿Qué es la adenomiosis?

De acuerdo con Mayo Clinic, la adenomiosis, es un padecimiento difícil de diagnosticar debido a que los síntomas y signos de la enfermedad también se presenta en otras afecciones uterinas.

Algunos de estos signos son los fibromas; es decir, el crecimiento de células uterinas fuera del útero, además de la endometriosis, que es el crecimiento de bultos en la membrana mucosa del útero.

Causas

Hasta el momento se desconoce la causa del padecimiento. Sin embargo, la adenomiosis puede provocar el aumento del tamaño del útero.

Síntomas

El sitio Medlineplus señala que los pacientes pueden llegar a tener sangrado menstrual abundante o prolongado, menstruación dolorosa y dolor pélvico durante la relación sexual.