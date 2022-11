La semana pasada se conoció la abrupta y sorpresiva salida de Rodner Figueroa de Telemundo. Los fanáticos del conductor venezolano todavía no salen de su asombro, ya que fue un anuncio inesperado.

Sin embargo, no fueron solamente los fanáticos de Rodner Figueroa los que se sorprendieron, ya que su pareja, Ernesto Mathies, también le confirmó al venezolano sus sensaciones al conocer aquella noticia.

Rodner y Ernesto realizaron una transmisión en vivo desde su página de Facebook el pasado fin de semana y allí hablaron sobre la salida del conductor de Telemundo. “Yo llamo a Ernesto y le digo ‘mira, no te pongas nervioso y no te vayas a alterar’, porque él se pone muy nervioso cuando las cosas son conmigo”, declaró Rodner Figueroa.

“Cuando me lo dijiste me partió el alma”, aseguró Ernesto. “Cuando me echa el cuento me dice ‘gordo, estoy bien, prepárate’. Él pensaba que me iba a afectar más a mí que a él… Rodner me dice ‘¿sabes qué, gordo?, estoy feliz, ahorita me dedico a lo mío’. Ya cuando lo puso de esa manera dije ‘la verdad que sí’. Y te lo juro que admiro ver lo positivo que te manda la vida”, contó la pareja de Rodner Figueroa.

“Yo le dije ‘Ernesto, yo estoy feliz, estoy tranquilo, estoy relajado, cumplí mi misión, cumplí mi etapa’. Ya no tengo que pedir vacaciones, ni días libres, ni nada”, continuó Rodner. “Fue una salida muy amigable, muy elegante y, como yo lo dije, le deseo la mejor de las suertes a Telemundo, a ‘Al rojo vivo’, a mis compañeros y a todas las amistades que dejé ahí”.

Incluso Rodner Figueroa recordó la vez que se fue de Univisión. El conductor aseguró que en aquel entonces la situación era diferente, ya que lo agarró “fuera de base” porque “no tenía ninguna otra fuente de ingreso” más que su trabajo en televisión. Sin embargo, ahora asegura que está tranquilo y que tiene múltiples fuentes de ingreso, entre las que destacan su propia línea de ropa y de café.