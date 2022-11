La agrupación que tiene a Eduin Caz como vocalista ha logrado transformarse en la banda del momento. Pese al abucheo que recibieron por parte del público durante el espectáculo de medio tiempo de la NFL, nadie puede negar todos los logros que han ejecutado desde los inicios de su carrera hasta la fecha. No olvidemos que lograron romper el récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Esto ha llevado a que muchos artistas quieran realizar colaboraciones con Grupo Firme con tal de aumentar sus niveles de popularidad. Lo de Yuridia, más que pedido, se ha transformado en un reclamo y con ultimátum incluido. Así se lo hizo saber la artista a Blanca Martínez en una entrevista que le dio donde dejó en claro su disgusto con la agrupación.

Yuridia está bastante molesta con el hecho de que Grupo Firme no la haya tomado en cuenta para que canten juntos. Entre risas le confesó a “La Chicuela” lo mal que se siente porque aun no la han convocado para cantar juntos a ellos. Incluso a tono de broma expresó cuáles serán sus pedidos para el posible clip que lleguen a grabar. “Me encantaría hacer dueto con Grupo Firme, se la pasan de dueto en dueto y a mí nada más no, estoy enojada, van a ver”, sostuvo Yuridia.

Además, reveló que en caso de que en algún momento se lo propongan tiene algunas exigencias para el video. La cantante detalló, en tono de broma, que va a precisar para ese momento camiones llenos de caguamas por el gusto por el alcohol de sus integrantes. De momento, Yuridia deberá conformarse con el dueto con Joss Favela.

El “coach” de La Voz… México la invitó a fusionar talentos y ella aceptó con mucho gusto. La cantante está confiada de que habrá grandes resultados tras la presentación del trabajo conjunto. El estreno del material está previsto para cuando concluya la promoción del disco de “el lujo de Sinaloa”.