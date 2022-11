Colectivos maromeros tradicionales y compañías circenses comunitarias del país, los cuales fueron seleccionados mediante la Convocatoria Chapultepec 2022 Maroma y Circo, Binomios Creativos, del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura, denunció a través de un comunicado, emitido el 22 de noviembre, que no han recibido los pagos de los proyectos (mismos que se debieron cubrir en la segunda mitad del año, puesto que son las fechas asignadas para los montajes). “En estos tiempos, ser acreedor al ‘premio’ para formar parte de la programación resulta una experiencia tormentosa que sumerge a ‘los beneficiados’ en un mar de incertidumbre”, se lee en el documento.

La convocatoria fue lanzada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU), junto al Centro Nacional de las Artes (Cenart) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Los montos que se adeudan van de los 50 mil a los 150 mil pesos por proyecto, para realizar el diseño y producción de los montajes.

En el comunicado también lamentan que en una convocatoria centrada en el respeto de los usos y costumbres de las comunidades y los pueblos originarios se cambien “las reglas del juego y fechas de presentación a su antojo… Convocando a reuniones por Zoom desgastantes, vacías y donde no se cumple nada de lo acordado”.

Uno de los integrantes del colectivo, quien prefirió guardar el anonimato, precisó, en entrevista, que para los maromeros “dar la palabra, comprometerse” es muy importante, y que no es comprensible que la causa del retraso en el pago siempre fuera culpa del sistema burocrático o de “alguien más” (en este caso, la Secretaría de Hacienda, que no ha depositado los recursos, explicó).

Otra de las situaciones que se denunciaron fue que, a pesar de lo estricto de los requisitos, quienes están a cargo de esta rompen y manipulan los acuerdos a conveniencia. También se precisa que solo para una función, los proyectos seleccionados requieren: “Manejo de personal, acomodo de agenda de los equipos de trabajo, horas de ensayo, organización, desarrollo de la producción y vestuario, entre otras cosas. Parece que los organizadores o el personal de las instituciones mediadoras carecen del conocimiento indispensable del proceso y la producción artísticos, pues modifican fechas acordadas sin tomar en cuenta necesidades y tiempos”.

El entrevistado fue enfático en que no solo se trata de una falta de respeto hacia el trabajo de los artistas, sino que las autoridades no deberían emitir más convocatorias que no son cumplidas de forma cabal. La denuncia en el comunicado continúa: “Ya se habían asignado fechas de presentación y se han venido modificando, con el pretexto de darnos tiempo para utilizar el recurso que debió llegar a principios de octubre pasado… Por último, solicitamos el pago del recurso económico y un trato digno, ya que la emoción de ser beneficiarios se ha convertido en desencanto y rabia”.

La respuesta de la Secretaría de Cultura

Después de que se emitió el comunicado, un grupo de periodistas le solicitó un posicionamiento al vocero de la Secretaría de Cultura, Manuel Zepeda Mata, ante las irregularidades denunciadas. “Respecto a las convocatorias pendientes de pago de la Secretaría de Cultura. En efecto, existe un retraso en el calendario de pagos debido a que la asignación de recursos es un proceso administrativo que lleva tiempo y que involucra más instancias. Sin embargo, se están realizando las gestiones pertinentes para, a la brevedad, dispersar los pagos más urgentes según el calendario de apoyos programados. Los pagos se liberarán lo antes posible”, respondió Zepeda.

Después de más cuestionamientos, el vocero señaló que la Secretaría de Hacienda recientemente les informó que “el recurso estará disponible hoy en las cuentas de Cultura. Hoy mismo se comienzan a hacer los trámites para la dispersión directa a los beneficiarios”.