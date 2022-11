En los años 80, Rosa Gloria Chagoyán tomó la ruta que la convirtió en todo un ícono feminista. Su personaje de Lola, la trailera, rompió el molde de la mujer abnegada en la película que protagonizó en 1983, para irrumpir en el mundo masculino de vehículos, en donde casi 40 años después sigue con mucho gas.

La actriz tiene hoy 69 años y sigue vigente. Es imagen de una marca de tractocamiones, por lo que da consejos a conductores de tráileres con el fin de prevenir accidentes a través del grupo Facebook, El Poder de la 57.

“El riesgo está muy latente en carretera, nunca estará de más concientizar a todo el mundo para que tenga cuidado, tome precauciones, maneje bien, revise los frenos, el motor y no use el celular, porque es peligroso hacerlo, que no se distraigan”, explica en entrevista.

Chagoyán esta de regreso y ahora da consejos en la telenovela Mi camino es amarte, producida por Nicandro Díaz y protagonizada por Gabriel Soto y Susana González. “Ya que vaya avanzada la telenovela entrará mi personaje de Lola, la trailera. Vamos a hacer viajecitos por aquí, por allá, por toda la República Mexicana”, señala.

Rosa Gloria grabó tres películas como Lola en los 80, pero en la vida real también maneja estos vehículos de transporte. “Siempre he estado en las carreteras, en el transporte de los tráilers, entonces si (la trama) es de una familia de traileros, pues qué bueno que tengan a una amiga que también está en los tráileres”, destaca la actriz.

Chagoyán también fue madrina de la primera Asociación de Mujeres Operadoras, en Tijuana, que integra a casi 30 traileras, y espera que estas sigan adquiriendo más visibilidad, pues asegura que cada vez son más mujeres las que se unen a esta actividad en todo el país.

“Mis compañeras traileras estudian, se preparan y cuando se reciben para poder manejar las carreteras, yo voy y les doy la patadita de la buena suerte. En fin, muchas cosas muy padres que me ha regalado la vida”, contó.

Junto a su esposo Rolando Fernández, Rosa Gloria sigue en planes para la serie de televisión que llevaría el título tentativo de su famoso personaje, misma que será de acción y en la que seguirá priorizando el papel de esta empoderada mujer. Su idea es iniciar el rodaje el próximo año.