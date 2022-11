Estrenan podcast en el Museo de Arte Carrillo Gil

¿Cómo describir una obra de arte a quien no la puede ver? Grande, pequeña, tiene textura o no, de qué trata, los tonos de los colores, las figuras… A este ejercicio se le conoce como écfrasis: es decir, la descripción verbal de un objeto visual, y es el eje principal del podcast titulado Escuchar lo (in)visible, un proyecto que estrena el Museo de Arte Carrillo Gil.

En los episodios, los invitados Cristina Rivera Garza, autora de El invencible verano de Liliana; Carlos Prieto Acevedo, investigador de la estética del sonido; Iván Ludens, autor de Guía para la navegación urbana, y Tatiana Niembro Hernández, del Instituto Smithsoniano, se dedicarán a describir obras de arte de la colección del museo —que posee obras de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Gunther Gerzso, Wolfgang Paalen y Luis Nishisawa— desde sus perspectivas y disciplina, que son las de la literatura, la música, la arquitectura y la física, respectivamente.

“Queríamos un programa interdisciplinario. Los invitados no están directamente relacionados con el arte. Se les mandó un compendio de obras de la colección fundacional del museo, ellos escogieron la obra, pero no tenían ninguna ficha técnica. No sabían el autor, el título, el año ni la técnica, solo eligieron las obras a partir de la imagen. Queríamos que hicieran el ejercicio inverso que propone el podcast”, explica Mariana Salazar, adjunta del departamento de Educación del recinto, sobre el detrás de escenas.

Luego de la elección, los invitados escribieron una narración sobre la obra, cuya identidad será revelada al final de cada uno de los episodios. “Estamos describiendo imágenes ausentes, que no cualquier persona conoce. Por lo tanto, se recurre a descifrar la imagen a través de la palabra, de una narración. No lo estamos abordando como investigadores o desde una mirada académica”, detalla Salazar.

El podcast busca volver al museo como un espacio portátil, pues se podrán conocer obras de arte desde la distancia, como en el tránsito, y mientras se hacen otras actividades, como los quehaceres del hogar o durante una sesión en el gimnasio. Es un proyecto del Departamento de Educación del recinto. “El proyecto sigue el eje de Guía, que consiste en hacer recursos que tienen la finalidad de ser usados por públicos no solo dentro del museo, sino para los que están afuera”, agrega la funcionaria.

El programa también trabaja el concepto de mediación en los museos, porque, de acuerdo con la especialista, se dice que el público y el arte están separados, por lo que debe haber quien medie esta distancia. En este caso, el Carrillo Gil busca reducir esta distancia a través de los invitados al podcast.

Las personas a las que les queda lejos esta institución o que no pueden ir tan seguido podrán conocer su oferta a través de estos cuatro episodios que conforman la primera temporada. Cada capítulo tiene una duración de entre cuatro y nueve minutos, se estrenarán cada tres semanas y podrán escucharse en plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

Pese a ser un acercamiento al arte más práctico y dinámico, Salazar señala que el objetivo es aprender a escuchar una obra de arte y ejercitar la creatividad. “La voz va a ser como una brújula que va a orientar tu imaginación”, dice.

Tras la pandemia de covid-19, el número de consumidores de podcasts en México ha ido en aumento. De acuerdo con el sitio Statista, se estima que a finales de este año, 31.5 millones de mexicanos habrán consumido podcast. Narración y entretenimiento —incluyendo arte— son los temas más populares.