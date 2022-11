Yuri es sin duda una de las cantantes más exitosas de nuestro país, sin embargo su carrera profesional siempre se ha visto opacada por algunas frases o escándalos que ha atravesado a nivel personal.

Por ejemplo, recientemente Yuri generó mucha polémica cuando lanzó un comentario hacia la comunidad LGBT, y esto la llevó a recibir críticas de parte de otros artistas, como Gloria Trevi, Susana Zabaleta y Carmen Campuzano.

Yuri decidió invitar a Gloria Trevi a uno de sus shows en la Arena Ciudad de México, pero la misma rechazó la invitación por los dichos de Yuri hacia la comunidad LGBT. A esto hay que sumarle que muchas personas están “cancelando” a Yuri.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales aseguran que esta no es la primera vez que Gloria Trevi le dice que no a Yuri, pues también lo hizo para su show en Monterrey.

En una ocasión, Yuri opinó sobre la adopción de parejas del mismo sexo, y señaló que su “instructivo” indica que es hombre y mujer. “Eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica… La mayoría de la gente que trabaja conmigo son ‘gays’, los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente y no soy quién para juzgar”, comentó.