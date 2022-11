El nombre de Julión aún sigue manchado

Julión Álvarez afirmó que a pesar de que ya demostró su inocencia de haber estado en la lista negra de Estados Unidos, todavía su nombre sigue manchado, algo que le ha sigue afectando en su trayectoria, sin embargo no pierde las esperanzas de limpiarlo y demostrar que no tiene nada que ver con las acusaciones que le hicieron.

Fue en el año 2017 cuando comenzó este camino tortuoso en el que la Unión Americana lo tachó de que sus ingresos eran producto de negocios relacionados con el narcotráfico, algo que demostró que no es cierto, sin embargo su carrera terminó estancándose durante varios años y se le cerraron varios contratos.

“Ese tipo de problemas no pegan solo a un servidor, va con la familia, con el equipo de trabajo, amigos, con todos, y hasta hoy en día puedo decir que soy una persona liberada, pero sí manchado todavía. Eso es algo que mucha gente no olvida; que si las empresas, que si el nombre, que si todo… Hay cierta desconfianza, se les entiende, se les acepta y yo sé que hay que luchar con eso también, es una manchita que quedó y hay que irla borrando poco a poco, pero es muy difícil”, confesó.

¿Y la bioserie?

En conferencia de prensa para anunciar su próximo material discográfico, De hoy en adelante, que te vaya bien, así como los logros que ha tenido en plataformas digitales, Julión comentó que le gustaría documentar todo el caos que vivió con dicho problema, con el propósito que la gente se informe y trate de evitarse problemas.

Además, aceptó que sí tuvo una invitación para hacer una bioserie, pero ahora es algo que no haría, porque consideró que hoy en día ya hay bastantes. “Sí hubo invitación en su momento, cuando empezaban a hacerse las primeras series, pero ahorita ya hay muchas”, explicó siempre sonriente.

Adelantó que el material que le gustaría documentar retrataría “la situación que nos toca vivir a un servidor y a todo el equipo que me rodea, la familia, tiene una razón de por qué estuvimos en esa lista, cómo se vivió el caso, qué es lo que hay que evitar, que es lo que hay que estudiar y conocer para evitar caer en un señalamiento como el que me tocó vivir a un servidor, a mí y a toda la gente que me rodea”.

Cierra el año con buenas noticias

Julión Álvarez, quien cuenta con 15 años de trayectoria, declaró que cierra el 2022 con muy buenas noticias para su proyecto musical, pues en lo profesional tuvo todas las herramientas necesarias para crecer sus números en las distintas plataformas. “De mayo para acá los números que presentamos, sabíamos que teníamos que eran buenos, gracias por no dejar de comunicar que todavía estamos presentes, durante estos cinco años que no tuvimos herramientas”, declaró.

Al famosos le ha llevado tiempo el proceso de verificar sus cuentas en las diferentes redes sociales, y ha trabajado mucho para poder volver a impulsar su carrera. “Llevo casi tres meses sin tanto alcohol; no estoy jurado, pero sí tuve que bajarle, se me inflamó la vesícula, ya no estoy de veintitantos, estoy de casi 40 años. Tan bendecidos que somos y hay que cuidarnos, agradecer, bendito Dios, que tenemos herramientas de trabajo otra vez, como cualquier artista”, concluyó.